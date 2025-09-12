La portada de EL PERIÓDICO del 13 de septiembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 13 de septiembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
- Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
- Alfons Espinosa y Marta Comas: 'Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro
- Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos