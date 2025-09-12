El pacto del Govern con los agricultores para evitar protestas supone un sobrecoste de más de cinco millones

La tregua en el campo, además de congelar proyectos ambientales, ha obligado al Govern a abrir la caja pública. El acuerdo firmado en febrero entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació y la organización Revolta Pagesa para frenar las tractoradas de los agricultores en las carreteras catalanas supondrá un gasto extra de más de cinco millones de euros, según los documentos que maneja el Govern a los que ha accedido EL PERIÓDICO. El pacto, sellado en febrero y bautizado como 'Acord per la Pagesia Catalana', buscaba desactivar el malestar del sector, pero implicaba varios compromisos económicos y políticos relevantes.

Entre los compromisos más costosos figuran la apertura de nuevas líneas de ayudas para proteger los cultivos leñosos frente a "daños provocados por la fauna salvaje" (1,5 millones de euros). El dispositivo extraordinario de control de conejos en zonas declaradas de emergencia cinegética supera los 500.000 euros y el programa de apoyo a la apicultura, 840.000 euros. Destacan otras acciones como la asunción del coste de la vacuna contra la lengua azul para el ganado ovino, caprino y bovino (630.000 euros), los cursos de formación para el sector y la actualización de los baremos de indemnizaciones (100.000 euros).

La cifra final podría ser más elevada puesto que varias de las medidas incluidas en el pacto aún no tienen cuantificación económica cerrada

La suma de estas partidas supera ya los cinco millones, aunque el coste final podría ser sensiblemente mayor. Varias de las medidas incluidas en el pacto aún no tienen cuantificación económica cerrada. Es el caso de la creación de una línea de ayudas para compensar pérdidas derivadas de daños agrícolas causados por fauna cinegética, la bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones y transmisiones para agricultores profesionales, la reducción de impuestos a los hidrocarburos o determinadas inversiones ligadas a la sequía y a la mejora del riego. En todos estos apartados, la Generalitat admite que la cifra definitiva dependerá de cambios normativos o de la acogida real por parte de los agricultores.

Al tener presupuestos prorrogados, conselleria ha tenido que reajustar partidas de gasto para disponer del dinero necesario

Cabe señalar que, a día de hoy, el Govern funciona con los Presupuestos de 2023 prorrogados, a la espera de intentar aprobar unas nuevas cuentas en los próximos meses. Por este motivo, la conselleria ha tenido que reajustar partidas de gasto para disponer del dinero necesario. Los payeses ya se han quejado en varias ocasiones de que parte de las medidas acordadas en febrero no se están cumpliendo. Aun así, es importante remarcar que este documento lo firmó tan solo Revolta Pagesa, pero no participaron en la negociación ni Unió de Pagesos ni JARC.

Freno medioambiental

Junto a las medidas de carácter económico, el Govern asumió el freno a la creación de la Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT) hasta que se logre un consenso amplio sobre su gobernanza y representación. En las últimas semanas, el Ejecutivo catalán ha intensificado las conversaciones para alcanzar precisamente este consenso.

En febrero, el Govern también aceptó la decisión de no reintroducir el lince en Catalunya, pese a que había la intención de hacerlo. Estas concesiones responden a dos de las principales reclamaciones de las organizaciones agrarias, que desde hace años critican lo que consideran un exceso de limitaciones ambientales en el mundo rural.

El Govern ha intensificado las negociaciones para consensuar la Agència de la Natura

El pacto incluye también un paquete de desburocratización: la actualización del decreto de explotaciones agrarias, la creación de una nueva categoría para las familiares, el retorno de competencias de gestión al Grup de Treball Ramader y la eliminación de ciertas tasas y avales. Todo ello, se aplicará sin coste adicional, al ejecutarse con recursos ya disponibles en la administración.

Otras medidas no suponen gasto directo pero tienen un fuerte componente simbólico: el anuncio de un calendario público de pagos de subvenciones agrarias, la convocatoria de una jornada de trabajo con Interior para abordar los robos en el campo, la apertura de un debate sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur o la creación de una comisión de seguimiento bilateral que se reunirá cada quince días durante el plan de choque y cada seis semanas después.

De momento, tampoco se sabe qué costes tendrá para la Administración la rebaja de la fiscalidad agraria. La cifra total no está cerrada, pero el impacto presupuestario ya comprometido supera ampliamente los cinco millones de euros. La incógnita está en cuánto más se disparará la factura a medida que se concreten las medidas aún pendientes de valoración.