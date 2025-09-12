Niubó garantiza una "acción decidida" y una defensa "firme" del catalán en la escuela

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha garantizado que, ante próximas sentencias que pongan en jaque el modelo de educación en catalán en las escuelas, el Govern responderá con una "acción decidida" en la defensa "firme" de la lengua. Tras una Diada marcada por la última sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el catalán y en la que el independentismo ha clamado por la defensa del modelo de inmersión lingüística, Niubó ha asegurado que no van a permitir "la politización de la lengua".

En una entrevista en Cadena SER Catalunya este viernes, la consellera ha insistido en que los servicios jurídicos ya están trabajando en el recurso contra el fallo del TSJC, que anula una decena de artículos de un decreto, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa.

Pendientes del Constitucional

A la vez, el Departamento de Educación está pendiente de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley y un decreto de 2022, sobre el que se sustenta el modelo lingüístico.

Ante la llamada a la desobediencia a las resoluciones judiciales por parte de las entidades independentistas durante la Diada, Niubó (PSC) ha afirmado que nunca le ha parecido que esta "sea la respuesta", pero sí que ha garantizado un "acción decidida del Govern en una defensa firme del modelo de inmersión lingüística".

Preguntada por más detalles de cómo sería esta respuesta, en el caso de una sentencia desfavorable a la Generalitat, la consellera ha preferido no anticipar hechos, pero ha subrayado que la ley de 2022 recurrida al TC sigue en vigor -está suspendida, pero no anulada- y que es sobre la que se sigue sustentando el modelo.

En este sentido, y siempre en función de lo que diga el TC al respecto, ha apuntado que se podría "desplegar un decreto a partir de esta ley y blindar aún más el modelo"