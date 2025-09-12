Educación
La ministra Alegría pide "un esfuerzo" a las comunidades autónomas para subir el salario a los docentes
Recuerda que el profesorado es cuerpo nacional, por lo que todos tienen el mismo salario base y cobran lo mismo por antigüedad y complemento de destino, y lo que varía es ese complemento específico fijado por las comunidades
Catalunya empieza el curso sin móviles en las aulas y dejando el uso del resto de pantallas en manos de cada escuela
MULTIMEDIA: Los cinco retos del curso 2025-2026
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido este viernes un "esfuerzo" a las comunidades autónomas para subir el complemento específico del salario del profesorado, el único que fijan las autonomías, para hacer más atractiva la carrera docente. En una entrevista en 'La Rebotica' de Radio Zaragoza de la Cadena Ser, Alegría, en el día en el que inaugura el curso escolar en Rincón de Soto (La Rioja) junto a la reina Letizia, ha recordado que el profesorado es cuerpo nacional, por lo que todos tienen el mismo salario base y cobran lo mismo por antigüedad y complemento de destino, y lo que varía es ese complemento específico fijado por las comunidades. En cualquier caso, y a pesar de que la educación es una competencia autonómica, ha recordado que desde 2018 las comunidades han recibido del ministerio más de 300 millones para diferentes planes educativos.
Ante la falta de profesorado, ha considerado que propuestas como que puedan dar clase personas que no han acabado el master habilitante o que los maestros puedan hacerlo en primero y segundo de la ESO deben de ser circunstanciales, pero no convertirse en medidas ordinarias.
Respecto a los presupuestos de 2026, ha reconocido que en el Gobierno de España son conscientes de que van a tener que "sudar mucho la camiseta" para sacarlos adelante al no tener mayoría parlamentaria. También se ha referido a la llegada a las comunidades de menores migrantes desde Canarias, un asunto en el que le preocupa mucho, según ha dicho, el mensaje "profundamente racista y xenófobo del PP". "No hace falta que se agarren del brazo de Vox, es marca de la casa", ha añadido.
