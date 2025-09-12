El curso de Formación Profesional arranca con un récord de matriculados en Catalunya: más de 71.000

"La FP ha hecho un salto histórico en implantación y reconocimiento social, con más de 71.000 alumnos matriculados en los ciclos medio y superior, una cifra que era impensable hace un año" y que consolida estos estudios como "un itinerario educativo de primer orden", ha subrayado la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó en el instituto Francesc Xavier Lluch Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en el primer día de clases tanto de FP como de Bachillerato, después de que el lunes comenzara el curso en las enseñanzas obligatorias (Infantil, Primaria y ESO).

Dos de cada 10 asignados a ciclos de Grado Medio y tres de cada 10 a ciclos de Grado Superior finalmente no se matriculado

Niubó ha dado a conocer los datos finales de la matriculación de FP, un total de 71.242 inscritos, lo que supone una cifra "récord", ha afirmado. Es la foto definitiva de un proceso de asignación de plazas que terminó a finales de julio, aunque en los últimos días se han ofertado las vacantes que quedaban.

De las 15.000 plazas vacantes de esta última etapa (publicadas en un mapa vivo, que se va actualizando a diario) se han inscrito unos 3.000 alumnos, con lo que aún quedan unas 12.000 plazas que se podrían cubrir, aunque ya por la vía de la matrícula viva (los alumnos que entran con el curso iniciado), ha explicado este viernes la consellera. A estas 12.000 plazas (como a las 15.000 del mapa inicial publicado este lunes) puede acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos, no hace falta haber participado en el proceso de preinscripción.

Desajuste entre preinscritos y matriculados

La cifra final de 71.242 matriculados es muy inferior a las 81.479 asignaciones que se hicieron a finales de julio, porque, como pasa todos los años, una parte importante de los alumnos preinscritos (más de 10.200 estudiantes este curso) renuncian a la plaza obtenida porque deciden cursar otros estudios u otros itinerarios que no sean la FP (un grado universitario en el caso de los ciclos formativos de grado superior o el Bachillerato en los de grado medio). Dos de cada 10 asignados a Ciclos Formativo de Grado Medio y tres de cada 10 a Ciclos Formativos de Grado Superior, no se llegó a matricular.

El hecho, común año tras año, de que miles de alumnos se preinscriban en un ciclo formativo -ya sea superior o medio- como plan B y no lleguen a matricularse porque finamente les salió el plan A es el gran escollo (insalvable) del procedimiento, cuyas mejoras introducidas este año son valoradas tanto por las familias como por los centros educativos.

"Margen de aumento"

El número de asignaciones de este curso, más de 80.000, un crecimiento que Niubó cree que no ha tocado techo: "Aún podemos tener un cierto margen -de aumento-", ha dicho. La titular de Educación y Formación Profesional ha recordado que en el curso pasado, el número de alumnos matriculados durante el proceso ordinario fue de 61.573, y por tanto, se ha incrementado el volumen de alumnos matriculados en un 13,58 %. Cifra que sextuplica los datos de 2020, cuando solo 15.000 estudiantes pudieron empezar el curso matriculados por el desbarajuste del sistema.

Nuevos centros en Barcelona

En la ciudad de Barcelona, el curso 2025-2026 ha comenzado con dos nuevos centros públicos de FP, el Instituto de Gastronomía y Restauración y el Instituto de FP Sanitaria Sant Pau, y con una nueva sede por la ampliación de la oferta del Instituto Hospital del Mar FP Sanitaria.

Sumando FP y Bachillerato, el Consorcio de Educación de Barcelona ha informado de que ofrece un total de 41.164 plazas en 101 centros públicos de enseñanza postobligatoria.