Formación Profesional

FP: Catalunya registra casi 2.000 solicitudes mensuales de acreditación de competencias profesionales, un 34% más

Supone un 34% más que en 2024 cuando hubo una media de 1.489 peticiones al mes

Las piden profesionales en activo, con toda la experiencia (y los conocimientos), que buscan obtener un título oficial

Catalunya publica el mapa con las más de 15.000 plazas aún vacantes en Formación Profesional

Alumno del Institut del Treball, en Barcelona, este mes de mayo.

Alumno del Institut del Treball, en Barcelona, este mes de mayo. / Macarena Pérez

Helena López

En Formación Profesional (FP) existen dos tipos de certificados oficiales, los títulos de FP (que pueden ser de grado medio o de grado superior) y los certificados profesionales, que pueden ser de nivel 2 (equivalente a un grado medio) o de nivel 3 (equivalente a un grado superior). Los certificados profesionales son documentos oficiales que acreditan las competencias profesionales y garantizan que la persona que los obtiene tiene "los conocimientos, las habilidades y las aptitudes" para desarrollar una actividad laboral, de acuerdo con las exigencias del mercado de trabajo.

Cada certificado profesional acredita una calificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (aunque, de manera excepcional, pueden haber certificados que acrediten solo una parte de la calificación). Esta segunda vía de acreditarse tiene un peso cada día mayor en Catalunya. Es decir, profesionales en activo, con toda la experiencia (y los conocimientos), que buscan obtener un título oficial.

El 90% de los solicitantes acreditan como mínimo una competencia, y el 75% la calificación entera

En el último año, las solicitudes de acreditación de competencias profesionales se han disparado un 34%. En 2024 se registraron una media de 1.489 peticiones al mes, y este 2025 están siendo casi 2.000.

Según fuentes de la Oficina FPCAT, el 90% de los solicitantes acreditan "mínimo una competencia", y el 75% la calificación entera.

Este proceso es una manera para que profesionales que llevan tiempo trabajando en campos concretos puedan tener una titulación oficial, válida, además, a nivel europeo.

TEMAS

