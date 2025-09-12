Los centros de FP de Catalunya empiezan el curso con las aulas llenas tras las mejoras en la preinscripción: "Hemos encontrado la fórmula"

Unos 170.000 estudiantes catalanes de Formación Profesional -la cifra definitiva la dará este viernes, con todos los datos de matriculación en mano, la consellera d'Educació i FP Esther Niubó- empiezan este viernes el curso. Un curso que arranca con las aulas llenas, tras las mejoras introducidas este año en el proceso de preinscripción. "El año pasado empezamos el curso con las aulas a la mitad y este lo hacemos con las aulas llenas, con todo en su sitio", explicaba satisfecha en vísperas del inicio de las clases Montse Blanes, directora de l'Institut Hospital del Mar, centro de referencia en FP Sanitaria que este septiembre estrena una segunda sede en el nuevo Campus Almogàvers. "Ofrecemos ciclos nuevos y doblamos el número de ciclos", proseguía con los nervios propios del inicio de una nueva etapa, pero visiblemente contenta.

"Estamos mucho mejor, en general, que el año pasado, el nuevo sistema de preinscripción está muy bien pensado y ejecutado", agradece la directora quien, si tiene que ponerle un pero -siempre lo hay- mejoraría la fase final. "En nuestro caso no pasa nada porque no tenemos vacantes, pero en los que sí las hay, quizá sería justo que hubiera una lista de espera y que no pudiera pasar por delante alguien que ni siquiera haya hecho el esfuerzo de preinscribirse", apunta. Se refiere al nuevo mapa de vacantes publicado este martes, en el que se ofrecen de forma libre -abierta a cualquiera que cumpla los requisitos- las 15.000 plazas disponibles en el conjunto del sistema (y se las queda el primero que acuda al instituto a apuntarse).

El curso 25-26 empieza con 7.583 plazas nuevas plazas (3.097 de grado medio, 1.050 de grado superior, 1.122 de PFI y 980 de FP básica)

El director del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) Alberto Vila coincide con Blanes en que la Conselleria d'Educació i FP ha encontrado la fórmula. Hay unanimidad en que el procedimiento técnico de la matriculación del alumnado ha mejorado ("no era difícil", bromea tras el desastre del año pasado). "¡El año pasado es que había una fase de matriculación que empezaba con el curso ya en marcha!", recordaba el director. Como el Institut Hospital del Mar, el ITB también empieza este viernes el curso con las aulas llenas -tampoco hay plazas para su centro en el mapa de vacantes- y todo el mundo tiene su silla. De hecho, en el ITB las clases empezaron ya este miércoles -antes de la fecha oficial- para los alumnos de grado medio y PFI. "Les hacemos una prueba diagnóstica para hacer grupos equilibrados. Tenemos seis grupos de grado medio de informática", describe Vila. De los 120 estudiantes que componen esos seis grupos, solo 6 son chicas. Un 5%. Recortar la brecha de género sigue siendo una de las asignaturas pendiente en la Formació Profesional.

"Interés creciente"

Además de la mejora en la asignación de plazas [81.479 estudiantes, 12.407 más que el año pasado, accedieron este mes de julio a alguno de los estudios solicitados], otra de las novedades del curso 25-26 es el incremento de 7.583 plazas y 305 grupos (3.097 de grado medio, 1.050 de grado superior, 1.122 de PFI y 980 de FP básico).

"En el sector sanitario es importante no abrir más grupos de los que el sistema puede absorber. Hay que garantizar prácticas a todo el mundo" Montse Blanes — Institut Hospital del Mar

Un crecimiento de plazas que el Govern explica por el "interés creciente" en estos estudios. Año tras año crece también el número de alumnos de Bachillerato que optan por seguir sus estudios con un grado superior de FP, en lugar de por la vía universitaria. Entre el curso 2016-17 y el 2024-25 el número de alumnos de Bachillerato que ha optado por la FP superior ha pasado del 16,1% al 18,2% (1.860 estudiantes más).

En la franja baja, también aumentan las plazas en PFI y FP básica (estos últimos se han doblado respecto al año pasado en centros públicos y privados) en el marco de la estrategia contra el abandono escolar temprano.

"Idealmente está bien pensada, pero la normativa sobre la FP Dual se tendría que poder adaptar a la realidad de cada sector, que es muy distinta" Alberto Vila — Institut Tecnològic de Barcelona (ITB)

Este curso 24-25 se estrenan nuevos centros, como el Institut de Teixits de Canet de Mar o el Institut Sant Pau y el Institut de Gastronomia en Barcelona, y se pone en marcha una nueva doble titulación de Bachillerato y enseñanzas deportivas en el Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona y en el Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet.

La dificultad de encontrar empresas

Uno de los principales retos del curso que empieza será encontrar empresas para que todo el alumnado pueda hacer prácticas. "El año pasado ya nos costó colocar a todos los alumnos, y este año, con el incremento de plazas, son más", coinciden las direcciones de los centros consultados.

"En nuestro sector es importante no abrir más grupos de los que el sistema sanitario puede absorber. Hay que garantizar prácticas a todo el mundo", reflexiona Blanes. Con la nueva ley de la FP se ha incrementado el número de horas en la empresa, estas se hacen en primero y en segundo y sin todas las horas de prácticas el alumnado no puede graduar.

"Compromiso compartido real"

Para facilitar la búsqueda de empresas, Blanes reivindica más prospectores en los institutos y un compromiso firme de las empresas. "Tiene que haber un compromiso compartido real. Y en nuestro sector, existe, pero hay sectores en los que no. Los estudiantes de grados medios son personas muy jóvenes, con poca formación, y cuesta encontrar empresas que les quieran acoger", reflexiona señalando también la importancia de la orientación previa, "muy individualizada, centrada en las fortalezas, intereses, la situación económica y familiar, y el expediente académico de cada estudiante".

Vila pide más flexibilidad en la normativa de la FP Dual. "Idealmente está bien pensada, pero se tiene que adaptar a la realidad de cada sector", insiste. "En Informática no podemos mandar a alumnos de primero a la empresa porque primero tienen que aprender a programar", pone como ejemplo el director, que pone sobre la mesa otro reto: "los empresarios ya nos hablan del impacto de la IA. El perfil júnior ya no lo buscan tanto porque lo han empezado a sustituir por IA", advierte.