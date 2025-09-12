Los alumnos catalanes recibirán formación sobre cómo responder a una emergencia a partir del primer trimestre

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha anunciado este viernes que los alumnos catalanes empezarán a recibir formación sobre cómo responder ante emergencias o catástrofes desde este primer trimestre del curso. Lo ha dicho en una entrevista en SER Catalunya aludiendo al anuncio hecho el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó que más de 25.000 centros escolares y un total de ocho millones de alumnos de toda España, desde Infantil hasta Primaria, recibirán este curso formación obligatoria en emergencias de protección civil.

Sánchez enmarca este plan, acordado por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas el pasado mes de junio, en su propuesta de pacto de Estado frente a la emergencia climática. “Como consecuencias de todas las crisis”, tras la dana o los incendios, con el planteamiento de que esta formación extracurricular obligatoria se incorpore a la “cultura cívica” ante el cambio climático.

En el caso de Catalunya, Niubó ha explicado que las conselleries de Educació y de Interior ya trabajan para "dar más herramientas a la población" para responder ante una emergencia, y ha puesto como ejemplo recientes inundaciones o el apagón de abril. "Se ha trabajado en un plan y habrá algunos talleres y sesiones sobre ello", ha detallado. Además, ha querido transmitir el mensaje de que la escuela "es un lugar seguro".

Defensa firme del catalán

En otro orden de cosas, y en referencia a la defensa del catalán en la escuela, la consellera ha garantizado que, ante próximas sentencias que pongan en jaque el modelo de educación en catalán en las escuelas, el Govern responderá con una "acción decidida" en la defensa "firme" de la lengua. Tras una Diada marcada por la última sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el catalán y en la que el independentismo ha clamado por la defensa del modelo de inmersión lingüística, Niubó ha asegurado que no van a permitir "la politización de la lengua".

Ha insistido en que los servicios jurídicos ya están trabajando en el recurso contra el fallo del TSJC, que anula una decena de artículos de un decreto, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa.

A la vez, el Departamento de Educación está pendiente de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley y un decreto de 2022, sobre el que se sustenta el modelo lingüístico.

Ante la llamada a la desobediencia a las resoluciones judiciales por parte de las entidades independentistas durante la Diada, Niubó (PSC) ha afirmado que nunca le ha parecido que esta "sea la respuesta", pero sí que ha garantizado un "acción decidida del Govern en una defensa firme del modelo de inmersión lingüística".

Preguntada por más detalles de cómo sería esta respuesta, en el caso de una sentencia desfavorable a la Generalitat, la consellera ha preferido no anticipar hechos, pero ha subrayado que la ley de 2022 recurrida al TC sigue en vigor -está suspendida, pero no anulada- y que es sobre la que se sigue sustentando el modelo.

En este sentido, y siempre en función de lo que diga el TC al respecto, ha apuntado que se podría "desplegar un decreto a partir de esta ley y blindar aún más el modelo"