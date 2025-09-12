Naturaleza
El bonito pueblo de cuento a media hora de Vic
Estos son los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor
"Deliciosos": el bar de Manresa aclamado por sus postres
Neus Castellet
Los pueblos de Osona se convierten en uno de los mejores planes para la población catalana con la llegada del otoño. Las tardes cerca del mar ya han quedado atrás para dar la bienvenida -en unas semanas- a los árboles de tonos rojizos y a pequeños municipios donde reconectar con la naturaleza lejos del ruido de las grandes ciudades.
Viladrau es uno de aquellos pueblos auténticos que aún perviven en Catalunya, donde además de visitar la localidad, ofrece varias opciones de senderismo para disfrutar de la naturaleza, ya que allí están algunas de las rutas más icónicas del Parque Natural del Montseny.
Situado a media hora de Vic y a hora y media de Barcelona, no puedes perderte la Plaza Mayor, la iglesia de Sant Martí, el Arborètum -una especie de jardín botánico- y todas las calles de piedra que dan vida al centro histórico de Viladrau. Otro de sus atractivos es el senderismo, por lo que es muy recomendable la Ruta de las Fuentes, con decenas de cascadas naturales, apta para todos los públicos por su escasa dificultad.
Tierra de brujas
Visitar esta población es también la mejor opción para los amantes de la historia, ya que allí se protagonizó la mayor caza de brujas de Catalunya. 14 mujeres fueron asesinadas entre 1600 y 1622. «Dicen que la noche del 2 de noviembre de 1617 hubo una reunión de brujas en los bosques de Sant Segimon. Hacían pócimas, se ponían ungüentos, bebían infusiones de plantas y llegaban al éxtasis. Al cabo de unos días se produjo una granizada tremenda que destruyó todas las cosechas y a partir de aquí hubo una cacería de brujas, a las que se culpó de aquel desastre», explicó a El Periódico Imma Gómez, concejala de Cultura de Viladrau en 2015.
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
- Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
- Alfons Espinosa y Marta Comas: 'Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro
- Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos