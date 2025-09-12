Òscar Ordeig: "Catalunya no está suficientemente preparada para los incendios"

Los incendios forestales del verano, por su magnitud, especialmente los que ha habido en diferentes zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura o Asturias, han creado preocupación. Grandes fuegos muy difíciles de controlar. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo días después del final de los incendios que había que reducir hectáreas de bosque. El conseller de Agricultura trabaja estos días en estas y otras alternativas para mejorar la seguridad de nuestras masas forestales.

Como conseller, ¿está asustado por todo lo que ha pasado este verano en materia de incendios forestales en Catalunya y, sobre todo, en España?

Creo que los incendios de julio en Catalunya, y más adelante los que ha habido en todo el Estado y en otros lugares del mundo, demuestran que en Catalunya no estamos suficientemente preparados, o que podemos hacer mucho más para tener un territorio lo bastante resiliente. Tenemos que trabajar más para estar preparados para los incendios que puedan venir. Y no solo porque ha habido un abandono de la gestión forestal y un crecimiento del bosque, sino porque el cambio climático, entre otros problemas que genera, hace que haya muchos más árboles muertos y mucho más combustible en el bosque. Somos uno de los territorios de Europa donde hay un porcentaje más alto de superficie forestal, el 65% de Catalunya.

¿Y bosques con mucha vegetación?

Con mucha densidad. En los últimos años, la masa forestal por metro cuadrado se ha multiplicado mucho. Necesitamos vaciar y gestionar. Gestión forestal, silvicultura, aprovechamiento forestal, dar facilidades administrativas, facilidades fiscales... Tenemos que trabajar en todos los niveles para hacer un cambio. Hay que abrir un punto de inflexión, cambiar la mirada, porque no podemos seguir haciendo lo mismo.

Durante años los bosques habían tenido cierta rentabilidad, pero hace ya muchos que no la tienen. ¿Ese es el problema básico de la situación actual?

No es solo ese el problema. Situaremos las políticas que haremos en tres niveles. El primero, la protección a las personas, que tiene que ver con lo que hemos aprobado esta semana. Hay que ser muy rápido y contundente, creando franjas de protección en las zonas habitadas. Tiene que haber planes de prevención de incendios que deben hacer los ayuntamientos. La mitad de los ayuntamientos de Catalunya no los tienen, y por eso abrimos una línea de ayudas de 2 millones de euros para que los hagan. Los jueces ya están pidiendo responsabilidades a los alcaldes de algunas zonas con incendios porque no los tenían. Hay un tema de responsabilidad civil importante.

Hay una segunda línea para mantener sin vegetación una franja de 25 metros antes de llegar a las casas. Teníamos una previsión de 1,5 millones al año y la ampliamos hasta 15 millones al año. 15 millones al año durante 5 años.

Hay un segundo paquete que son las zonas de protección prioritaria: 7.000 hectáreas en Catalunya donde se tienen que hacer caminos, puntos de agua, cortafuegos... para evitar el encadenamiento de incendios forestales entre diferentes sierras y macizos. Teníamos muchos planificados, pero no se habían ejecutado.

Y por último, potenciar el aprovechamiento forestal. Dar valor a la madera, construir con madera (en Europa se está construyendo con madera mucho más que aquí). En poco tiempo tendremos la suerte de que un privado inaugurará una gran instalación para hacer CLT, en Puig-reig [Serradora Boix está construyendo una planta para fabricar paneles de madera contralaminada, los llamados CLT]. La Serradora Boix, desde el ámbito privado, hace un gran servicio al país. Pero también tenemos que potenciar la silvicultura, un plan para las plantas aromáticas y medicinales, el plan de la miel... Que haya actividad en el bosque, con la madera y más allá de la madera.

Me comentaba que hacía falta facilitar más la tramitación administrativa y fiscal. ¿Cómo?

Tenemos que facilitar la gestión del papeleo para aligerar la tramitación forestal, tenemos que dar incentivos fiscales y todo el apoyo a la gente que vive y trabaja en el territorio. Cuando se quiere hacer una roturación, una limpieza, cuando se quieren hacer las quemas de los pastos... lo tenemos que hacer más fácil. Tenemos que escuchar a los alcaldes, porque lo que necesitamos es gente viviendo y trabajando en el mundo rural y en el bosque. Aumentaremos las líneas de ayudas que ya teníamos para la gestión de bosques públicos, de los privados y para la compra de maquinaria de las empresas de la madera.

¿Hay mucho dinero en juego en todo lo que describe?

No lo podemos mirar así. ¿Qué porcentaje del 65% del territorio de Catalunya se merece inversión pública? Y hay que tener en cuenta que cuando financiamos al sector privado también estamos haciendo que este invierta, que las subvenciones no son del 100%. Y no todo es dinero, muchas veces la solución también depende de dar facilidades a nivel de gestión administrativa. También necesitamos estructurar mucho mejor el mundo de la madera. En los próximos años habrá muchas oportunidades para mejorar la gestión forestal y los productos naturales, los biocombustibles, la construcción. La economía circular nos llevará al punto de que no se podrá fabricar nada para tejer o construir una casa si no es con un material reutilizable y reciclable.

La conciencia histórica de los catalanes es que hay que proteger los bosques, y administrativamente ha habido problemas si un payés quiere perder bosque y ganar espacio agrícola. ¿Eso cambiará?

Sí. Durante muchos años hemos construido una mentalidad de no tocar y de irnos todos a vivir a las capitales, sin gestionar. Ahora tenemos que crear una cultura de país de gestionar con criterios profesionales, con rigor. Es bueno en muchos casos facilitar una roturación para recuperar una viña que nos hace de cortafuegos, es bueno facilitar las quemas de los pastos para potenciar la ganadería extensiva. Este otoño presentaremos un plan de quemas. Y tenemos que hacer pedagogía, y ya tenemos expertos ambientalistas y forestales que trabajan en ello, para hacer entender que para salvar un árbol hay que talar bosques, para evitar especies invasoras, para hacer que uno no deje crecer al de al lado... Tenemos que cambiar la mentalidad y la cultura de país para la gestión.

Nos sobra bosque. ¿Es una afirmación que firma?

Sí, nos sobra bosque. Cada año, del crecimiento que tiene el bosque, solo gestionamos una tercera parte. Por tanto, cada año que pasa el problema es mayor. Tenemos que tener criterios profesionales que nos orienten, que los tenemos, y, sobre todo, ir todos unidos para gestionar el bosque.

Nos habíamos obsesionado con la biomasa hace unos años y ¿la solución no pasa por ahí, o no solo por ahí?

No. Es más que la biomasa. Lo que genera más valor a la madera son los modelos constructivos, las farmacéuticas que hacen medicinas con productos naturales y hierbas saludables. Pero también tenemos fábricas de tejidos que están trabajando con productos naturales. En Solsona tendremos un nuevo hub forestal que también será un espacio de experimentación para extraer nuevos productos derivados del bosque. Hay productos de alto valor añadido, que económicamente cuestan mucho dinero y que necesitan estas materias primas.

¿Este hub de Solsona se hace con el Centro Tecnológico Forestal?

Es una nueva instalación dedicada a la madera de proximidad, a la de los bosques del Pirineo. Aquí está previsto que haya experimentación en biocombustibles, CLT... Aquí las empresas podrán ir a experimentar sobre nuevas aplicaciones de la madera y de productos del bosque.

¿Y aportar conocimiento?

Queremos ser un referente en conocimiento. Tenemos gente reconocida que lo puede hacer. El Centro Tecnológico Forestal, pero no solo. La trufa, la construcción, la lucha contra nuevas plagas, el apoyo a la ganadería extensiva (que este año ha pasado de 1,5 millones a 3 millones)... tenemos mucho trabajo por hacer. Hemos multiplicado por 2 las ayudas a la ganadería extensiva que está en zonas de riesgo de incendio, porque creemos que es estratégico.

¿Catalunya puede ser un referente en el Mediterráneo?

Lo queremos ser. Por eso estamos mirando qué se hace en otros países del mundo. Queremos copiar las mejores prácticas y hacer nuestras aportaciones en todas partes. Ya se hacen congresos, jornadas e intercambios. Por ejemplo, en construcción hemos visitado el País Vasco y Navarra, que son un ejemplo. Y haremos una propuesta concreta para impulsar la construcción con madera. Queremos impulsar la licitación pública con madera y la construcción privada con madera.