Débora Rodríguez, directora de El Far Social: "La falta de recursos en casa afecta al rendimiento escolar"

Las clases volvieron a llenarse el lunes, si bien la vuelta al colegio no es igual para todos. Las familias que sufren vulnerabilidad económica no solo tienen dificultades para adquirir el material, sino también para proporcionar a sus hijos un entorno estable que favorezca el rendimiento. Ante ello, la Fundació La Caixa lanza de nuevo el programa CaixaProinfancia, que ofrece refuerzo educativo, talleres y actividades, además de una mochila con todo lo necesario para las clases. El Far Social, en Santa Coloma de Gramenet, es una de las entidades adheridas.

¿Cómo viven las familias con las que trabajan el inicio de curso?

Existen muchos gastos, y muchas familias solo pueden cubrir una parte de ellos. El vale escolar no es suficiente y creemos que está mal planteado, porque quien tiene menos debería recibir más apoyo. Y no solo se trata del material, porque tampoco pueden asumir el coste de las extraescolares o las excursiones, lo que supone una desilusión para sus hijos. La colaboración con programas como CaixaProinfancia nos permite ofrecerles ayudas directas para material, así como tarjetas para comprar ropa, calzado o actividades. Estos recursos alivian mucho la carga económica de las familias.

¿De qué manera afecta esa posición desigual al menor?

Puede afectar a su autoestima al compararse con sus compañeros, y también al rendimiento. Hay familias con barreras idiomáticas o que no dan al acompañamiento educativo la importancia que merece, a menudo porque no saben cómo hacerlo. También hay algunas que viven en una sola habitación, compartiendo piso. El niño, por lo tanto, no tiene un espacio donde sentarse, concentrarse y estudiar o hacer los deberes.

¿Cómo lo contrarrestan desde su centro abierto Moisès?

Ante las necesidades concretas, trabajamos en red: hablamos con la escuela, con los referentes de servicios sociales y con entidades privadas para buscar recursos. A nivel general, de lunes a jueves, los niños inscritos en el centro abierto tienen una hora diaria de deberes con un educador social que les acompaña y resuelve dudas. A su vez, trabajamos mucho las rutinas y las pautas básicas, así como los hábitos alimentarios.

No solo se aprende en clase.

Exacto. Aparte, hacia los nueve o diez años, comienzan a ser conscientes de la realidad en casa,y entonces puede aparecer frustración y rabia. Por eso contamos con un servicio de psicología para proporcionar terapia familiar e individual a los menores. Después de los deberes, también llevamos a cabo actividades socioeducativas para trabajar habilidades sociales, gestión de conflictos y autonomía, siempre a través de dinámicas y juegos.

¿La atención a los hijos permite trabajar también con las familias?

Siempre buscamos reforzar el vínculo parental y el juego compartido, porque hay familias que provienen de culturas en las que no se tiene el hábito de jugar con sus hijos. Este curso, además, hemos creado dos grupos de familias para trabajar con ellas cuestiones del día a día: poner límites, mejorar la comunicación, ofrecer una alimentación sana y dar herramientas para acompañar los aprendizajes en casa.

Actualmente, ¿la educación sigue activando el ascensor social?

Hay niños recursos propios que salen adelante, pero otros arrastran factores muy duros que tienen un impacto directo en el rendimiento escolar. Con apoyo y referentes positivos, pueden salir adelante, claro. Pero si realmente creemos en la igualdad, necesitamos políticas públicas que equilibren el punto de partida. Y revisar el sistema educativo actual, porque no puede ser que algunos alumnos pasen de curso sin alcanzar las competencias básicas. Eso, sumado a las dificultades sociales y económicas, les aboca a un mayor riesgo de fracaso escolar.