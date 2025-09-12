Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones. En la foto y en el vídeo, imágenes de la lluvia en Barcelona. / JORDI COTRINA / VÍDEO: EFE

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este lunes en Catalunya, en especial en el sur. Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre podrían recibir hasta 40 mm de agua de lluvia en 30 minutos a lo largo de este lunes, según ha informado el Meteocat. La previsión es de peligro máximo, y la agencia catalana sitúa en un 5 sobre 6 el grado, mientras sube al color rojo el sur de Catalunya. El resto del principado se mantiene en color amarillo y naranja (riesgo importante) en algunas zonas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

