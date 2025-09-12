Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Los bomberos hacen 36 servicios por la lluvia, que deja 47,5 litros por m2 en Miami Platja

Los bomberos han realizado entre las 22:00 horas del lunes y las 07:30 de este martes 36 servicios relacionados con la lluvia que descarga sobre Cataluña, que ha dejado 47,5 litros por metro cuadrado en Miami Platja (Tarragona) en media hora y que obliga a mantener la alerta del plan de emergencias por inundaciones.

Según informan los Bomberos de la Generalitat, ninguno de los servicios ha revestido gravedad y la mayor parte de ellos han sido para retirar árboles que habían caído sobre la calzada debido a la lluvia y el viento en lugares como en Les Masies de Voltregà y en Sant Hipòlit de Voltregà, en Barcelona, o para achicar agua acumulada.

La mayor parte de las intervenciones de los bomberos han sido en las comarcas de Tarragona (13); zona centro (9); Girona (8); Lleida (2); región metropolitana norte (2); Terres de l'Ebre (1) y metropolitana sur (1).

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, la lluvia ha descargado con fuerza en las comarcas de Tarragona -en Riudecanyes ha dejado 36,9 litros por metro cuadrado en media hora- y en las últimas horas se ha intensificado en el prelitoral sur y central y en el Pirineo y centro de Cataluña.

Se espera que la lluvia, que ha alcanzado los 22,3 litros por metro cuadrado en Vila-Rodona y 20,7 en La Bisbal del Penedès, en Tarragona, siga cayendo con intensidad en esa zona en las próximas horas y, en general, en toda Catalunya.