Alerta naranja en Barcelona por la previsión de lluvias de hasta 50 litros en una hora

El litoral de Barcelona está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, ocasionalmente con tormenta, y se suman además por precipitaciones y también tormentas Girona y La previsión de fuertes lluvias activa el aviso naranja para Barcelona y el amarillo para Girona y Tarragonaotras y dos provincias del este peninsular aunque en nivel amarillo: Teruel y Castellón.

Sgún las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además del litoral de Barcelona en alerta naranja, otras muchas zonas de la provincia están en amarillo, por acumulaciones en una hora de 20 litros por metro cuadrado; en doce horas podrán acumularse 80 litros por metro cuadrado en el litoral.

En Catalunya está además en alerta amarilla Girona y asimismo puntos de Tarragona como el litoral norte, por acumulaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, ocasionalmente con tormenta.

Avisos en Castellón y Teruel

También se recogerán 20 litros por metro cuadrado en una hora en el interior norte de Castellón (Comunidad Valenciana) y en puntos de la provincia de Teruel (Aragón), en alerta amarilla ambas por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo. A estas provincias se suma el litoral de Huelva en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 36 grados.