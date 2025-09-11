La FP catalana estrena un módulo de Estética Oncológica: "Sentir que te miman se traduce en calidad de vida para el paciente"

Durante el verano han realizado la formación 80 docentes de 15 institutos catalanes, de los que cinco empezarán a implementar el módulo profesional de Estética Oncológica ya el curso que empieza este viernes: el INS Vall Hebron, el INS Mare de Déu de la Mercè, el Alexandre Galí (todos en Barcelona), el Parc Estudi de Granollers y el IES Torre Vicens de Lleida. Esta especialidad se impartirá por primera vez en el Estado como materia optativa en el ciclo del grado superior de Estética Integral y Bienestar, gracias a una iniciativa impulsada por la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé junto con el Departament d’Educació i FP.

Desde la fundación llevan 15 años formando a esteticistas voluntarias sobre estética oncológica y vieron la necesidad de llevar esa formación a la educación reglada para "poner en valor la estética y su papel en la mejora del bienestar de las pacientes oncológicas".

Meritxell Solé, responsable de Programa de Estética Oncológica de la fundación explica que la caída del pelo es el efecto de la medicación más evidente en pacientes con cáncer (por ello enseñan a cuidar el cuero cabelludo para procurar prepararlo para que cuando vuelva a nacer el pelo lo haga lo mejor posible); pero subraya que los efectos secundarios de la medicación contra el cáncer sobre los que la estética oncológica puede actuar van mucho más allá. Efectos quizá menos evidentes, como sequedad en la piel, irritación, picor, alteraciones en las uñas... "Sobre todo eso va la formación, que pone también mucho énfasis en las emociones", subraya Solé, quien añade que "un masaje, el sentir que te miman, que te cuidan, aporta una mejora a la autoestima que, al final, se traduce en mejorar la calidad de vida de la paciente, más allá de la belleza y la imagen personal".

Durante estos 15 años de experiencia previa en este terreno la fundación ha hecho tratamientos de cuidado de la piel gratuitos a 15.000 pacientes oncológicos a través de un programa de voluntariado y ha reunido muchísimo conocimiento sobre sus necesidades, que han intentado recoger en el actual modulo. "Una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida, y vemos que las esteticistas no tienen conocimientos para cuidar a este público, de ahí nació la necesidad de crear este módulo, una optativa de 99 horas para ampliar la formación de las profesionales de la estética en este ámbito", relata la responsable del programa.

Formación de 99 horas

Así, lo que han hecho es coger como punto de partida la formación que hacían a las esteticistas voluntarias del programa y adaptarlo a alumnos más jóvenes, sin experiencia práctica. "Hemos convertido una formación de 25 horas en una de 99, dividida en seis temas, que cada instituto puede ir adaptando a su realidad y necesidades", apunta Solé, quien insiste en que el objetivo final de la estética oncológica es que la persona "salga de la cabina mejor que ha entrado", con la mirada puesta en una estética "más inclusiva". "Hay que acabar con la idea de que una paciente oncológica no puede hacerse ningún tratamiento de belleza, no es así, al contrario, un buen tratamiento, hecho con conocimiento, puede ayudarla a sentirse mejor", considera.

Según destacan desde la fundación impulsora de esta nueva formación, "un masaje mejora el dolor, la ansiedad y la fatiga de los pacientes oncológicos". Entre los contenidos específicos del nuevo módulo destacan aspectos teóricos, como "beneficios en la piel de los tratamientos de estética oncológica" y prácticos, como preparar la piel antes del tratamiento contra el cáncer o calmar y aligerar el picor, la tirantez y las rojeces que pueden aparecer tras él.