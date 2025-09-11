Las ciudades de más de 20.000 habitantes deberán tener planes de renaturalización antes de 2030

Las ciudades europeas tienen por delante un reto claro: antes de 2030, todos los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con planes de renaturalización. La Unión Europea ha marcado este objetivo dentro de su Estrategia de Biodiversidad, que busca aumentar la naturaleza en entornos urbanos, mejorar la calidad de vida y proteger a las especies frente al cambio climático.

En España, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológica de 2021 ya marca las pautas para que las comunidades autónomas desarrollen sus propios planes locales. El objetivo es recuperar ecosistemas dañados y conectarlos entre sí, reforzando la biodiversidad en parques, ríos y zonas periurbanas.

Dos naturalistas buscan erizos en un parque de Barcelona. / Manu Mitru

"Es un desafío importante, porque el urbanismo mediterráneo es muy diferente de lo que hay en el norte de Europa", comenta Sergi García, de Galanthus, entidad que lleva años trabajando en esta dirección en la ciudad de Barcelona. "En algunas capitales europeas, las construcciones son más permeables y menos compactas", precisa. Aun así, Barcelona es una de las urbes pioneras en el sur del continente: "Es una de las metrópolis de España que se ha empezado a mover antes y se está realizando un buen trabajo".

Como ha avanzado EL PERIÓDICO, la capital catalana ha movido ficha recientemente con un proyecto para renaturalizar enclaves de cuatro grandes parques: el de Montjuïc, el del Poblenou, el del Guinardó y el del Turó de la Peira. El coste total del proyecto es de 3,3 millones de euros y acaba de recibir una subvención de la UE del 40%, es decir, de 1,3 millones. La actuación prevé sustituir pavimentos artificiales por tierra, dar espacio a la flora espontánea y facilitar la movilidad de la fauna, al ser cuatro corredores ecológicos cercanos al mar o a Collserola. No es la primera vez que aplica políticas de reducción del cemento y fomento de las praderías o herbazales naturales, de hecho ya diseña con este criterio nuevos parques como el de Glòries.

Más facilidades

Para García, ciudades más pequeñas lo pueden tener todavía más sencillo que Barcelona. "Es cierto que puede ser complejo sacar proyectos adelante en el aspecto burocrático, pero tener entornos naturales mucho más cerca les puede facilitar el trabajo", considera. Las grandes ciudades, en cambio, tienen una conurbación muy densa que complica la entrada de la fauna. De hecho, García subraya que las ciudades, desde su nacimiento, se han dedicado a expulsar a la fauna: "Por este motivo prefiero hablar de naturalización, antes que de renaturalización".

En Catalunya, municipios como Granollers y Girona ya llevan años trabajando en ello. Granollers lanzó un plan ambicioso alrededor del río Congost, mientras que Girona desarrolla el plan GiroNat. "La naturalización aporta beneficios emocionales y de salud", defiende Sergi Cot, concejal de medio ambiente en Girona. En esta ciudad, los herbazales naturales generaron polémica porque algunos vecinos calificaron los espacios verdes como "dejados", "sucios" y "llenos de malas hierbas". "Nuestra idea es gestionar estas hierbas cuando impiden el paso o provocan daños en el pavimento, pero dejarles margen en espacios concretos para que atraigan a polinizadores", explica Cot.

Además de las localidades de más de 20.000 habitantes, pueblos más pequeños también pueden aspirar a llevar a cabo procesos de renaturalización con todo tipo de acciones de conservación. Por ejemplo, proteger a las aves que anidan en los edificios o construir charcas para anfibios.

Nueva ley

A las directrices europeas para las ciudades, se suma lo que dice la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, que refuerza estas metas e incluye compromisos concretos para las ciudades: más polinizadores, un 10% de cubierta arbórea en todas las localidades y preservación de las zonas verdes. También la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada habitante disponga de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde y que haya al menos un árbol por cada tres personas.