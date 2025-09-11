Tiempo
Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales
La Diada ha empezado con chubascos importantes que han afectado Barcelona y todo el litoral. Según el Servei Metorològic de Catalunya (Meteocat), la intensidad de las lluvias ha sido torrencial. En Barcelona, por ejemplo, ya se han acumulado 16 mm. En Cabrils, 11 mm en media hora. Se trata de precipitaciones típicas de "lluvia cálida", que se forman cuando hay nubes bajas y sin relámpagos.
En las últimas semanas, el calor ha incrementado la temperatura del agua del mar, un fenómeno que suele desatar fenómenos violentos durante el otoño meteorológico, que empezó el 1 de septiembre.
Por la tarde, está previsto que se repitan las lluvias en Barcelona, aunque no serán generalizadas: pueden caer en algunos puntos y no dejar cantidades importantes en otras áreas cercanas. También está previsto que las tormentas descarguen ene las comarcas de Girona
Hasta el sábado
El aviso por lluvias intensas se mantendrá a lo largo de este jueves. Pero el Meteocat también ha activado avisos para el viernes y el sábado por precipitaciones intensas. Se prevé que se acumulen más de 20 mm en 30 minutos y el grado de peligro es de 2 sobre 6.
