Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada

La Diada ha empezado con chubascos importantes que han afectado Barcelona y todo el litoral. Según el Servei Metorològic de Catalunya (Meteocat), la intensidad de las lluvias ha sido torrencial. En Barcelona, por ejemplo, ya se han acumulado 16 mm. En Cabrils, 11 mm en media hora. Se trata de precipitaciones típicas de "lluvia cálida", que se forman cuando hay nubes bajas y sin relámpagos.

En las últimas semanas, el calor ha incrementado la temperatura del agua del mar, un fenómeno que suele desatar fenómenos violentos durante el otoño meteorológico, que empezó el 1 de septiembre.

Por la tarde, está previsto que se repitan las lluvias en Barcelona, aunque no serán generalizadas: pueden caer en algunos puntos y no dejar cantidades importantes en otras áreas cercanas. También está previsto que las tormentas descarguen ene las comarcas de Girona

Hasta el sábado

El aviso por lluvias intensas se mantendrá a lo largo de este jueves. Pero el Meteocat también ha activado avisos para el viernes y el sábado por precipitaciones intensas. Se prevé que se acumulen más de 20 mm en 30 minutos y el grado de peligro es de 2 sobre 6.