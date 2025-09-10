El TSJC anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 [suspendido cautelarmente en julio del 2024, a los dos meses de aprobarse] y ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB). El tribunal declara nulos de pleno derecho los artículos, o partes de ellos, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1, que, entre otras cosas, fijaban el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, y como lengua habitual en la actividad docente y administrativa escolar, en las relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones. La sentencia puede ser recurrida.

También se ha anulado el hecho de que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros, o que fuera la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano.

También se ha anulado el hecho de que el catalán sea la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros, o que fuera la única lengua de acogida del alumnado recién llegado

El tribunal desestima, en cambio, la impugnación de algunos artículos relativos a aspectos organizativos internos de la administración (como el uso del catalán en la proyección externa de los centros, la lengua en los procesos selectivos o la acreditación lingüística del personal no docente), al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación.

El decreto en cuestión fue aprobado en mayo del 2024 por el Govern entonces ya en funciones de Pere Aragonès, decreto se empezó a redactar después de que el verano anterior (2023) el TSJC obligara a tres escuelas a impartir "una asignatura troncal" más en castellano. Una sentencia que, según el Departament de Educació, demostraba "un desconocimiento total del funcionamiento de la escuela catalana", ya que los nuevos currículos no funcionan por asignaturas.

Valoración de la AEB

La entidad denunciante ha celebrado la sentencia porque a sus ojos obligaría a los centros a tener el castellano como lengua no solo de una asignatura, sino también vehicular en otras materias y ámbitos. Por ello, la AEB exige a la Generalitat en un comunicado que "cumpla sin demora la sentencia" y "reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos en Catalunya" y deje de "inventar procedimientos fraudulentos" para evitar que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza en Catalunya". Asimismo, la organización reclama al gobierno español que "ejerza sus competencias y actúe a través de la Alta Inspección de Educación para asegurar que esta resolución se cumpla en los centros públicos y concertados de Catalunya".

Esta sentencia del TSJC llega mientras el Govern espera la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el modelo lingüístico catalán.