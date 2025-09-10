El Síndic recuerda a Barcelona que debe velar por los derechos lingüísticos y fomentar el catalán en las guarderías

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recordado al Instituto Municipal de Educación (IMEB) que debe velar por los derechos lingüísticos del alumnado y sus familias, así como fomentar el uso del catalán. El Síndic ha emitido una resolución a raíz de la queja de una familia después de que la educadora de una escuela infantil anunciara al inicio de una reunión que esta se haría en castellano. La familia alega que nadie lo había solicitado, pero el IMEB ha comunicado a la sindicatura que sí hubo una petición al respecto. Aun así, la sindicatura afirma que el ente municipal reconoce que la forma en que resolvió la situación no fue la adecuada y se ha disculpado por el malestar causado.

Según la sindicatura, el ente municipal de educación se ha comprometido a revisar, junto con el equipo directivo, los procedimientos para que las comunicaciones generales se hagan en catalán, proporcionando el acompañamiento necesario a las personas que no entienden dicha lengua. Además, ha manifestado su voluntad de promover las formaciones que ofrece el Consorcio para la Normalización Lingüística y garantizar una inclusión respetuosa, inclusiva y coherente con el marco normativo vigente.

Lengua oficial de la administración

Más allá de este caso, la sindicatura ha recordado que el Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona establece que, tanto en las relaciones internas como en las comunicaciones con la ciudadanía, el catalán es la lengua oficial y de uso habitual del consistorio. En la misma línea, apunta que el Estatuto y la ley autonómica de educación refuerzan el papel del catalán como lengua oficial de la administración. Añade que la normativa vigente también establece que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en cualquiera de las lenguas oficiales. Por tanto, afirma la Sindicatura de Greuges en un comunicado, si se hace una pregunta en castellano, esta se podrá responder en la misma lengua.

El Síndic recomienda al IMEB que colabore con la comisionada para el Uso Social del Catalán para fomentar el uso del catalán en las escuelas infantiles

La institución también recomienda al IMEB que colabore con la comisionada para el Uso Social del Catalán para fomentar el uso del catalán en las escuelas infantiles.

La Sindicatura ha recordado que esta resolución llega después de que este julio emitiera otra resolución por las quejas recibidas a raíz del gag sobre el catalán durante la presentación del informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona 2024.