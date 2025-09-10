Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Xàbia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix.

Parte de la tripulación de la Salvamar Fénix. / Levante-EMV

Alfons Padilla

Xàbia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ya están en tierra firme. Un velero avistó ayer una patera con 17 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y una niña, a 20 millas al este del Cap de la Nau de Xàbia. En seguida dio el aviso. Los migrantes estaban muy lejos de la costa. El mar cambia estos días en cualquier momento y el riesgo de naufragar es muy alto.

La Salvamar Fénix, la potente embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, acudió al rescate. Encontró la patera y salvó a sus ocupantes, 15 varones, una mujer y la menor. Los trasladó al puerto de Alicante, donde la Cruz Roja les ha prestado atención sanitaria.

En las últimas semanas han llegado varias pateras a las costas de la Marina Alta. El drama de la migración no tiene fin. Estas personas buscan un futuro mejor y se juegan la vida en el proceloso mar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  3. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  6. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  7. Una pasajera del bus volcado en Santa Susanna: 'El conductor estaba mareado
  8. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo

Mónica García pide no conformarse ante las cifras de suicidio: "Hay un descenso esperanzador, pero siguen siendo 11 vidas perdidas cada día"

Mónica García pide no conformarse ante las cifras de suicidio: "Hay un descenso esperanzador, pero siguen siendo 11 vidas perdidas cada día"

"En 5º de primaria nuestro hijo nos dijo que quería tirarse a la carretera porque no quería volver al colegio"

"En 5º de primaria nuestro hijo nos dijo que quería tirarse a la carretera porque no quería volver al colegio"

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

¿Qué tiempo hará para la Diada de Catalunya 2025 y el puente hasta el domingo?

¿Qué tiempo hará para la Diada de Catalunya 2025 y el puente hasta el domingo?

Inventan un sistema eficaz y barato para detectar los nanoplásticos que invaden el cuerpo humano

Inventan un sistema eficaz y barato para detectar los nanoplásticos que invaden el cuerpo humano

El TSJC anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela

El TSJC anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

Una nueva incidencia ferroviaria en Sant Vicenç de Calders provoca retrasos de 40 minutos en la R2 Sud de Rodalies

Una nueva incidencia ferroviaria en Sant Vicenç de Calders provoca retrasos de 40 minutos en la R2 Sud de Rodalies