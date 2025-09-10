Catalunya genera más basura y el Govern aprieta para extender los contenedores inteligentes o el puerta a puerta

Después de cinco años de descenso, la generación de residuos en Catalunya volvió a crecer en 2024. Es una de las principales conclusiones del informe publicado por la Agència Catalana de Residus. En total, se produjeron 3,86 millones de toneladas de basura municipal (se excluyen los escombros de las obras), un 2% más que el año anterior, lo que equivale a 482 kilos por habitante y año. Se trata de una cifra que está algo por encima de la media de toda España (465 kilos por habitante y año). Una de las asignaturas pendientes, por tanto, es disminuir la cantidad de basura que se produce.

Más de la mitad de lo que se genera directamente no se recicla y termina en vertederos o incineradoras

En paralelo, el otro gran reto es reciclar bien y lograr separar los residuos por fracciones. En este aspecto, se ha mejorado ligeramente. La recogida selectiva experimentó un pequeño aumento del 3% y alcanza el 47,1% del total (1,8 millones de toneladas separadas en origen). En 2024, la fracción orgánica mejoró en un 6%. También se incrementaron las fracciones envases y papel (3%), mientras que el vidrio cayó un 4%. Sin embargo, más de la mitad (52%) de lo que se genera directamente no se recicla y termina en vertederos o incineradoras.

Los datos evidencian la dificultad para avanzar hacia un modelo más circular y sostenible. El Govern se ha propuesto reducir drásticamente la cantidad de basura que termina en vertederos. Pero para que se pueda separar de forma correcta, no basta con que las ciudades apliquen sistemas como el puerta a puerta y los contenedores inteligentes. En estos momentos, si se reciclara bien, las plantas de tratamiento no tendrían capacidad para asumir toda la basura. Así pues, el Departament de Territori prevé ampliar y construir nuevas plantas para después poder clausurar vertederos.

Avances insuficientes

Mientras la Generalitat avanza para hacer realidad este plan, los municipios tienen los deberes de separar bien los residuos. Sobre todo, el margen de mejora se encuentra en las ciudades importantes. El director de la Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, advierte que los avances siguen siendo "insuficientes": "Pese al incremento en la ligera mejora de la recogida selectiva, Catalunya debe redoblar esfuerzos para alcanzar los objetivos europeos, especialmente en la reducción del depósito controlado y en el aumento de la calidad y la eficacia de los sistemas de recogida selectiva". "Es clave la revisión de la actual planificación de infraestructuras que se ha puesto en marcha", destaca Planell.

El Govern apuesta por extender los sistemas de recogida considerados más eficientes, como el puerta a puerta y los contenedores cerrados o inteligentes, que ya funcionan en más de 400 municipios, el 42,3% del total. Según la Agència, la experiencia demuestra que allí donde se aplican estos modelos la tasa de reciclaje supera el 50%.

En cuanto al destino de los residuos recogidos selectivamente, el 39,2% se destina al reciclaje, el 19% a valorización energética y el 31,5% restante a vertedero. La fracción orgánica es la que más peso tiene dentro de la recogida selectiva, con un 11,8% del total de residuos municipales generados, seguida del papel y cartón (10,6%) y los voluminosos (7,7%).

Más población

Aunque el crecimiento de la población y de la economía no se ha traducido en un aumento proporcional de los residuos per cápita muy importante, el reto para Catalunya es dar un salto cualitativo en la separación y en el tratamiento. Planell subraya que es "imprescindible" mejorar la calidad de la recogida y reducir la fracción resto (lo que no se recicla) para acercarse a los objetivos europeos".

La futura ley de residuos y la revisión de la planificación de infraestructuras que prepara el Ejecutivo catalán deben marcar la hoja de ruta en los próximos años. La Agència de Residus insiste en que el compromiso no puede recaer solo en la Administración: será necesario un esfuerzo continuado de la sociedad y de los municipios para avanzar hacia un modelo más sostenible.