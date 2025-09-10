Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde este miércoles

Operación salida Diada 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya

¿Qué tiempo hará para la Diada de Catalunya 2025 y el puente hasta el domingo?

Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades

Circulación lenta en la AP-7 durante la operación salida.

Circulación lenta en la AP-7 durante la operación salida. / Norma Vida / ACN

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha preparado un dispositivo especial con 1.767 agentes de los Mossos d’Esquadra y más de 1.300 controles con motivo de la operación salida de la Diada. El operativo arranca este miércoles, 10 de septiembre, a las tres de la tarde y se alargará hasta el domingo 14 a medianoche. En la primera fase, entre miércoles y el jueves, se prevé que unos 470.000 vehículos abandonen el área metropolitana de Barcelona. Para el retorno, el SCT calcula que regresarán unos 260.000 automóviles.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

