Operación salida Diada 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha preparado un dispositivo especial con 1.767 agentes de los Mossos d’Esquadra y más de 1.300 controles con motivo de la operación salida de la Diada. El operativo arranca este miércoles, 10 de septiembre, a las tres de la tarde y se alargará hasta el domingo 14 a medianoche. En la primera fase, entre miércoles y el jueves, se prevé que unos 470.000 vehículos abandonen el área metropolitana de Barcelona. Para el retorno, el SCT calcula que regresarán unos 260.000 automóviles.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

La previsión del tiempo El jueves, 11 de septiembre, será un día perfecto para celebrar la Diada al aire libre. La propabilidad de lluvia será mínima en la mayoría de Catalunya a excepción del sector nordeste -provincia de Girona- y el Pirineo donde podría caer algunos chubascos a media tarde; en el resto, jornada poco nubosa con temperaturas cálidas en las horas centrales del día (rozando los 30ºC en el interior y superando los 25 ºC en el litoral) y mínimas suaves en esas mismas zonas. Consulta aquí toda la previsión del tiempo para el puente de la Diada.

Costa Brava y Costa Daurada La mayor parte de los desplazamientos volverán a ser hacia destinos de costa, tanto en la Costa Brava como en la Costa Daurada.

Previsión para el domingo El domingo, para facilitar el regreso, se habilitarán carriles adicionales en sentido Barcelona en la AP-7 (entre Sant Celoni y Montornès del Vallès en el norte y entre Vilafranca y Molins de Rei en el sur) y en la C-32 (entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat). En estos tramos, los camiones de menos de 7,5 toneladas deberán circular a un máximo de 80 km/h por el carril derecho y tendrán prohibido adelantar. Asimismo, entre las dos de la tarde y las diez de la noche del domingo, la velocidad se limitará a 100 km/h en la AP-7, entre Vilafranca y el Papiol (o entre Vilafranca y Subirats, si no se instala el carril adicional).

Medidas especiales en carreteras Para minimizar afectaciones, se aplicarán medidas de ordenación en la C-31, C-65, N-II y GI-662, en la Costa Brava. Además, el carril bus-VAO de la C-58 se abrirá a todos los vehículos, salvo camiones de más de 7,5 toneladas.

Más de 1.300 controles Los agentes de tráfico trabajarán de manera proactiva para prevenir accidentes, con controles de velocidad, distracciones al volante o conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En total, se han programado 1.305 controles: 363 de alcohol y drogas, 206 de seguridad pasiva, 184 de motocicletas, 239 de distracciones, 191 de velocidad y 122 de transportes.

Otras retenciones En la A-2 , un carril cortado en Cornellà de Llobregat en sentido Barcelona por un accidente. Retenciones desde Sant Joan Despí.

, un carril cortado en Cornellà de Llobregat en sentido Barcelona por un accidente. Retenciones desde Sant Joan Despí. En la C-32, tramos de lentitud entre Teià y Montgat en sentido Barcelona y entre Vilassar de Dalt y Montgat.

La AP-7 y la Ronda de Dalt y Litoral presentan las principales retenciones En la AP-7 se registran importantes retenciones en dirección Barcelona, principlamente en el Vallès Oriental con 9 kilómetros acumulados- por un coche averiado que ha obligado a cerrar un carril y también en Vilafranca del Penedès y entre Atmella de Mar y el Perelló. La Ronda Litoral también presenta circulación lenta entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat y en la Ronda de Dalt hay un carril cortado en la Via Júlia en sentido Llobregat por un vehículo averiado, que genera retenciones desde Santa Coloma de Gramenet.