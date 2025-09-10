Mónica García pide no conformarse ante las cifras de suicidio: "Hay un descenso esperanzador, pero siguen siendo 11 vidas perdidas cada día"

En una jornada, la del 10 septiembre, en la que se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado poner el foco en los determinantes sociales que pueden provocar una ideación suicida. En lo que aboca a no ver salida. Y, sobre todo, ha pedido no bajar la guardia ante cifras que siguen siendo brutales. "Después de muchos años de aumento continuado, empezamos a ver un descenso esperanzador en las muertes por suicidio en España. Es una buena noticia, pero no nos podemos conformar porque Siguen siendo casi 4.000 personas cada año, 11 vidas perdidas al día, que nos recuerdan que nos queda mucho por hacer".

García ha inaugurado este miércoles la jornada 'Prevención Integral del Suicidio: territorio y comunidad', en la sede de su departamento. Un encuentro en el que, desde diferentes miradas, los expertos ponen la mesa distintas experiencias que muestran como esa prevención es definitiva: en los países donde se han desarrollado planes específicos, han descendido hasta un 45 % las tasas de mortalidad.

Las condiciones de vida

"El suicidio no se entiende solo en las paredes de una consulta, también en las condiciones de vida que nos rodean. La vivienda duele, la precariedad laboral duele, la soledad duele... necesitamos abordarlo desde este punto de vista", ha afirmado la ministra que, además, ha abogado por un trabajo "conjunto, con compromiso y rigor" para frenar esas estadísticas de muertes que siempre son evitables.

García ha recordado que las jornadas que este año acoge la sede de su departamento suceden en un momento en el que la salud mental se ha puesto en el centro de las políticas sociales. Rememoró que hace apenas unos meses se puso en marcha el nuevo Plan de Salud Mental 2022-2024 y que, además, si se habla de suicidio, España ya cuenta con un plan específico, con recursos propios y diferenciado: el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, aprobado por el Ministerio. Una demanda histórica de las asociaciones.

Determinantes sociales

El acto que este miércoles acoge el Ministerio lo conduce Marta Nieto, periodista y autora de la novela Habla. Además, superviviente. "En el año 2000, cuando pensaba que el dolor insoportable iba a durar para siempre, intenté quitarme la vida", ha admitido Nieto quien, además, ha evidenciado las reivindicaciones que, en forma de mensajes, recibe de muchos supervivientes.

Como listas de espera de ocho meses para ir al psicólogo, o personas que, tras un intento "solo reciben pastillas y una palmada" para irse a casa. Más recursos, más psicólogos en los centros de salud... son algunas de las peticiones. "Muchas vidas dependen de ello", ha enfatizado Marta Nieto.

La prevención

La conducta suicida se puede prevenir. Es el mensaje que han vuelto a lanzar este año las asociaciones englobadas en la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA que, en su manifiesto de cara al 10 de septiembre de 2025, como ha incidido la ministra, ponen el foco en los determinantes sociales que pueden precipitar una ideación suicida. "Si, en su trayectoria, la persona logra cumplir con sus expectativas vitales, la experiencia mental será satisfactoria, y de ello se derivará un estado de bienestar emociona", indica la entidad en un manifiesto.

"Al contrario, fruto de la presión ambiental, de la exigencia, y de unos procesos sociales vertiginosos, pueden aparecer la frustración y la sensación de incomprensión. En su fase más aguda, el malestar psíquico puede hacer que la persona se cuestione su papel en el mundo. Transformar el dolor en esperanza es tanto como transformar las condiciones materiales y anímicas de la sociedad: Apostar por la vida es apostar por un mercado laboral de calidad, y por una mejor conciliación familiar", señalan en su comunicado en el que recuerdan que "la cifra de 4000 muertes por suicidio sigue golpeando nuestras conciencias".