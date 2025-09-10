Metges de Catalunya convoca huelga de médicos el 3 de octubre para reclamar mejoras laborales

El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado una huelga de 24 horas desde las 8 horas del viernes 3 de octubre hasta las 8 horas del sábado 4, para el personal facultativo de la sanidad pública y concertada catalana. La protesta coincide con el paro médico convocado ese mismo día por distintos sindicatos estatales. La convocatoria de MC, sindicato mayoritario del colectivo médico con cerca de 13.000 afiliados y representación en todos los órganos del sector sanitario catalán, afecta al personal adjunto y en formación (residentes) de los siguientes grupos profesionales: médicos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, odontólogos, radiofísicos, químicos y bioquímicos.

La movilización estatal se enmarca en el conflicto abierto por el Ministerio de Sanidad en torno al proyecto de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ampliamente rechazado por los facultativos, quienes se sienten poco representados y desatendidos en sus demandas, al no recogerse en el texto la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus funciones. Asimismo, denuncian la persistencia de agravios y condiciones precarias en la categoría profesional, jornada, guardias y retribuciones del personal médico, aspecto que la nueva norma ministerial no resuelve.

MC considera "más que justificada" la movilización médica estatal, aunque advierte que, dada la descentralización sanitaria, corresponde al Departament de Salut de la Generalitat –a través del Institut Català de la Salut (ICS) y CatSalut– ofrecer condiciones laborales dignas al conjunto de facultativos. La organización sostiene que el deterioro de la sanidad pública "no se ha revertido" y, pese a pequeñas mejoras en movilizaciones anteriores, "la sobrecarga asistencial y la falta de recursos siguen poniendo a los profesionales al límite". Añaden que la pérdida de facultativos es evidente por la política de sustitución y transferencia de competencias a otros colectivos sanitarios.

Las reclamaciones

Por todo ello, MC llama a la movilización para exigir al Departament de Salut, ICS, CatSalut y las patronales sanitarias, más allá de la negociación y posible aprobación del nuevo Estatuto Marco, la implantación de medidas “alcanzables en el ámbito autonómico, que mejoren y dignifiquen sin excusas el ejercicio profesional de la medicina en el sistema sanitario catalán”.

Las ocho principales reivindicaciones incluyen mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, asegurando la distinción profesional y retributiva de los distintos grupos; modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos postguardia para reducirlas progresivamente hasta jornadas máximas de 12 horas consecutivas, así como mejorar su retribución; iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico.

Respecto a atención primaria, reclaman limitar la agenda de los médicos de familia a un máximo de 25 actos asistenciales diarios (presenciales o no), mantener el tercio de jornada no asistencial en primaria del ICS y extenderlo a todos los médicos y facultativos del sistema; financiar íntegramente la formación, docencia e investigación del personal facultativo, independientemente de la empresa o nivel de complejidad; y regular el exceso de demanda tanto en primaria como en hospitales mediante programas especiales de absorción voluntaria con compensación adecuada.