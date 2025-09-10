Estas son las voces críticas con la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y restringe el cigarrillo electrónico

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la ley antitabaco, que regula, por primera vez, los nuevos productos relacionados con el tabaco y amplía los espacios sin humo. Una de sus medidas más controvertidas es la prohibición de fumar, cualquier tipo de producto relacionado con el tabaco, en las terrazas de bares y restaurantes. Pero también veta los cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su atractivo para los jóvenes. Y prohíbe expresamente a los menores fumar o vapear y, si son pillados, podrán ser multados sus padres.

El proyecto ha despertado ya voces críticas de diferentes sectores, empezando por el de la hostelería. Hostelería de España ha calificado de "desproporcionada" la prohibición de fumar en terrazas que contempla la ley antitabaco y ha expresado su "incomprensión" ante dicha medida. Desde la organización, han advertido de que la medida tendría "una eficacia muy limitada", ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, "aumentando la exposición al humo", y fomentaría el consumo "desordenado" en las inmediaciones de las terrazas, "donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos".

Un 69,3% de españoles cree que las campañas de información y sensibilización son más efectivas que las prohibiciones directas

También ha alertado del "impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país", al considerar que España se convertiría en una "excepción" dentro de Europa, donde "solo Suecia mantiene una prohibición total similar". En esta línea, la organización ha resaltado que países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

"Además, generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año -más de 94 millones en 2024-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos. Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela", ha apuntado la entidad.

Hostelería de España insta al Gobierno a "reconsiderar la medida": "Es fundamental garantizar la convivencia"

De acuerdo con la última encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España, un 69,3% de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas. A su vez, el estudio resalta que la posible prohibición de fumar en terrazas tampoco es vista como una prioridad para la mayoría de la población.

Un 85,2% anticipa que los fumadores seguirán haciéndolo en las inmediaciones, "dificultando la labor de los trabajadores de los locales y generando nuevos problemas de convivencia". Otra conclusión de la encuesta es que un 57,4% de los encuestados opina que podría producirse un 'efecto rebote', trasladando las reuniones con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, "lo que incrementaría la exposición al humo en lugares con peor ventilación".

La Unión de Empresarios del Vapeo critica que la norma no incluye sistemas de control de acceso y venta de cigarrillos electrónicos a menores

Por todo ello, Hostelería de España reitera la "voluntad de diálogo" con las autoridades e insta al Gobierno a "reconsiderar la medida". "Es fundamental garantizar la convivencia y evitar la imposición de cargas adicionales a los profesionales del sector hostelero. Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes", ha afirmado el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

"La ley hará de España el mayor mercado negro de Europa para los productos del vapeo" Arturo Ribes — Presidente de la Unión de Empresarios del Vapeo

Otra voz crítica es la del sector del vapeo, que opina que la nueva ley antitabaco favorecerá el mercado negro. La Unión de Empresarios del Vapeo, que representa a fabricantes de líquidos para cigarrillos electrónicos, distribuidores y comercios minoristas en España, ha tildado la norma de "auténtico atentado contra la salud pública" al no eliminar la venta libre de estos productos "ni incluir sistemas de control de acceso y venta de estos productos a menores". Por ello, ha advertido que la norma va a "conseguir doblar el número de menores vapeando e inundar España de productos ilegales y dudosa seguridad". Según el presidente de UPEV, Arturo Ribes, la norma "hará de España el mayor mercado negro de Europa para los productos del vapeo".

Además, sobre la prohibición de los sabores de los cigarrillos electrónicos, que según el sector supondría una perdida de más del 85% de los ingresos para el sector de tiendas de vapeo, desde UPEV denuncian que Sanidad ha optado "por lo que hacen países como Holanda, México, Venezuela o India donde el comercio ilícito de estos productos a manos de mafias y cárteles se ha disparado", según Ribes.

La UPEV ha adelantado que participará en la consulta pública y espera que Sanidad "recapacite en su estrategia que está abocada al desastre y a doblar el número de menores de edad que vapean en España". Según su opinión, "parece que la nueva ley del tabaco es verdaderamente una ley antinuevos productos como los vapers y solo busca demonizar a los vapeadores adultos, mientras sigue sin ofrecer ayudar y ofrecer soluciones a los más de 8 millones de fumadores de España".

La Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo afirma que la ley no da soluciones realistas y augura su fracaso

Por su parte, la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, a través de su portavoz, el cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla Fernando Fernández Bueno, ha manifestado que esta ley "ignora la ciencia y no da soluciones realistas", por lo que ha pronosticado que está abocada "al fracaso".

Ha destacado que la ciencia "ha demostrado" que los vapeadores son "sustancialmente menos dañinos" que los cigarros tradicionales, y que países avanzados en la lucha contra el tabaquismo, como Suecia o Reino Unido, han apostado por introducir estos nuevos productos en sus estrategias para reducir el número de fumadores.

Fernández Bueno ha insistido en que, de salir adelante, "lo único que va a lograr es que los más de nueve millones de fumadores que hay hoy en España sigan fumando", motivo por el que ha instado al Gobierno a corregir su decisión de equiparar ambos productos y que escuche a quienes "defienden que la ciencia debe primar en esta ley".