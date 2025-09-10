11 ministerios se unen para impulsar el deporte femenino de alta competición: las mujeres solo consiguen el 1% de los patrocinios

El Ministerio de Igualdad ha acogido este miércoles la presentación del proyecto 'Política pública de Igualdad en el Deporte'; una iniciativa que aúna a once ministerios, federaciones y clubes deportivos, la sociedad civil y la corporación RTVE con el fin de objetivo de promover la igualdad de género en el deporte de alta competición en España.

El proyecto nace a raíz de la investigación 'Desigualdades de las deportistas de alta competición', impulsado por el Instituto de las Mujeres en colaboración con la Universidad de Córdoba. Dicho estudio identifica las principales barreras que afrontan las deportistas españolas, en un ámbito, el deporte de élite, tan "masculinizado". Por ejemplo, tienen una situación laboral más precaria y una menor representatividad en todos los ámbitos, brecha que dificulta su carrera deportiva.

Esta situación provoca, según ha destacado en la presentación de la iniciativa la Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, que las mujeres solo tengan un 1% de los patrocinios y un 5% de cobertura en los medios de comunicación. Para revertir estos obstáculos, el proyecto contiene 50 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas, federaciones, clubes deportivos y medios de comunicación destinadas a prevenir la violencia machista, garantizar la igualdad en el deporte, fortalecer la regulación profesional de las deportistas, revisar sus cotizaciones y proteger a las menores.

Asimismo, promueve una mayor visibilidad de las mujeres deportistas de élite en los medios de comunicación, facilita su acceso a patrocinios, impulsa el reconocimiento de sus logros y un reparto más equitativo de los beneficios generados por actividades deportivas, como las quinielas, que hasta ahora han favorecido principalmente al deporte masculino.

La iniciativa tiene una duración prevista de dos años, durante los cuales se harán encuentros informativos, reuniones de coordinación entre las administraciones implicadas y talleres de trabajo con agentes del sistema deportivo y medios de comunicación.