Denunciada una segunda violación a una menor durante las Fiestas del Tura en Olot

Los Mossos d'Esquadra investigan una segunda denuncia por violación a una menor durante las Fiestas del Tura de Olot (Garrotxa, Girona). Según fuentes policiales, los hechos habrían tenido lugar la madrugada del viernes al sábado, 6 de septiembre, hacia las siete de la mañana, en un punto ubicado fuera de la zona de ocio y conciertos de las fiestas.

La víctima, menor de edad, formalizó la denuncia el lunes y la policía catalana ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del caso. De momento, no ha habido ningún detenido relacionado con esta agresión sexual. Los Mossos trabajan para recoger indicios y testimonios que permitan identificar el autor de los hechos.

Este nuevo caso se suma a otra denuncia por violación que ya había trascendido públicamente, también durante las Fiestas del Tura, y que acabó con la detención de un joven de 23 años como presunto autor. En esa primera agresión, la víctima también era menor y estaba tutelada por la Generalitat.