Suceso en Girona

Denunciada una segunda violación a una menor durante las Fiestas del Tura en Olot

La víctima presentó la denuncia el lunes, después de unos hechos ocurridos el sábado de madrugada fuera de la zona de ocio y conciertos

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Tony Di Marino

Olot
Los Mossos d'Esquadra investigan una segunda denuncia por violación a una menor durante las Fiestas del Tura de Olot (Garrotxa, Girona). Según fuentes policiales, los hechos habrían tenido lugar la madrugada del viernes al sábado, 6 de septiembre, hacia las siete de la mañana, en un punto ubicado fuera de la zona de ocio y conciertos de las fiestas.

La víctima, menor de edad, formalizó la denuncia el lunes y la policía catalana ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del caso. De momento, no ha habido ningún detenido relacionado con esta agresión sexual. Los Mossos trabajan para recoger indicios y testimonios que permitan identificar el autor de los hechos.

Este nuevo caso se suma a otra denuncia por violación que ya había trascendido públicamente, también durante las Fiestas del Tura, y que acabó con la detención de un joven de 23 años como presunto autor. En esa primera agresión, la víctima también era menor y estaba tutelada por la Generalitat.

