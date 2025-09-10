"En 5º de primaria nuestro hijo nos dijo que quería tirarse a la carretera porque no quería volver al colegio"

La vuelta al colegio siempre tiene una cara A y una cara B. Y es que mientras algunos están deseando reencontrarse con los compañeros, otros temen precisamente eso: reencontrarse con unos compañeros convertidos en acosadores. Es el caso de un niño de Girona que, por razones más que evidentes, prefiere mantener el anonimato. Este curso ha dado el salto al instituto, asegurándose antes de que no se va a encontrar a nadie conocido: "Normalmente las familias escogen el centro porque es donde irán la mayoría de amigos, pero en nuestro caso teníamos que ir donde no fuera nadie", explica su padre.

Todo empezó en primero de primaria, cuando los padres se dieron cuenta de que "había algo que no funcionaba": "Cuando salíamos del colegio hacíamos lo que hacía todo el mundo, ir al parque con las otras familias para que los niños jugaran, pero allí empezamos a ver que cuando él se acercaba a los niños de su clase, ellos huían", recuerda. Lo comentaron con la tutora, que les dijo que "en el recreo jugaba tranquilamente con el resto".

"El relato no nos cuadró porque cada tarde veíamos que le hacían el vacío, que se reían de él y que cuando lo invitaban a una fiesta de cumpleaños era el saco de boxeo de todos". Hasta el punto de que dejaron de ir. "En ese momento él aún no se daba cuenta pero nosotros sí, hasta que cuando ya fue mayor, en tercero de primaria, empezó a tener muchas pesadillas por la noche, gritaba, angustiado, que lo dejaran en paz", recuerda, con un nudo en la garganta.

Hasta entonces, lo único que les había dicho la escuela era que su hijo "no sabía relacionarse con el resto y que debía aprender". Hasta que en quinto de primaria (cinco años después de que la familia lanzara a la escuela el grito de alarma), tras insistir mucho, la escuela "reconoció" que el niño era víctima de bullying: "El acoso era sobre todo psicológico, que duele aún más porque es más invisible, y lo único que hizo la escuela fue ponerle una psicóloga para que aprendiera a llevarlo mejor", lamenta.

"Le escupían en el plato en la hora del comedor, hacían un complot para que la profesora lo culpase a él de cualquier trastada y alguna vez había llegado a casa con los testículos morados, pero resulta que, en lugar de plantarles cara y hablar con las familias, era él el que tenía que aprender a llevarlo mejor", denuncia.

Le ofrecieron adelantarlo un curso para que no fuera con los mismos compañeros, una alternativa a la que ellos se negaron: "Eso aún lo habría puesto más en el centro de la diana". Hasta que les admitieron que "no había nada que hacer porque los grupos de amigos ya estaban hechos y era muy difícil romper con esa dinámica de dominio y sumisión", relata.

"Si nos hubieran hecho caso en primero de primaria, si realmente nos hubieran escuchado y acompañado, mi hijo ahora no tendría este daño emocional que no sabemos qué consecuencias le podrá traer en el futuro". "En 5º de primaria nos dijo que quería tirarse a la carretera porque no quería volver al colegio", recuerda.

Con todo, lamenta que "las escuelas no están preparadas para afrontar estas problemáticas". "Los profesores están muy quemados y poco formados, faltan educadores sociales para ayudar a mediar conflictos", remacha.

Aunque a lo largo de estos años la familia ha intentado buscar y rebuscar el origen del conflicto, nunca lo han sabido encontrar: "Es un niño muy sociable, hablador y que en las tareas de grupo siempre quiere imponer sus ideas, pero eso no es motivo para que le hagan el vacío", lamenta.

Nunca le gustó el fútbol, y eso "de entrada ya lo excluyó". "Siempre nos pedía camisetas de fútbol, se las comprábamos y le decían que eran una ‘mierda’ porque eran falsas". Él, sin embargo, siempre justificaba a sus compañeros.

La familia lamenta que "es durísimo ver que nuestro hijo, con 12 años, no tiene amigos". Han intentado explicar la situación de su hijo al resto de padres para intentar mediar y encontrar una solución, pero "la mayoría no ha querido saber nada".

A lo largo de estos años, además, han tenido que evitar entornos donde pudiera haber compañeros de clase, llegando a irse a hacer actividades cotidianas, como ir a la piscina en verano, fuera de Girona.

Viven desde hace años con una angustia constante: "Cuando lo vas a buscar lo asaltas a preguntas: ¿cómo ha ido hoy? ¿Has tenido problemas? ¿Has hecho algún amigo? ¿Alguien te ha dicho algo?", por lo que asegura que "es una mala vida".