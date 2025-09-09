Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudio de UPF e IEC

El 70% de los artículos científicos en Catalunya se publican en castellano y solo el 9%, en catalán

El 20,9% de los adolescentes no tiene ningún contacto con el catalán fuera del instituto

Menos del 30% de los jóvenes catalanes tienen el catalán como lengua habitual y "de identificación"

ACN

ACN

Barcelona
Un estudio de la UPF y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) apunta que el catalán se ve más desplazado por el castellano que por el inglés en publicaciones en revistas científicas de ámbito catalán correspondientes a diferentes disciplinas de la comunicación. El estudio analiza 1.721 artículos publicados entre 2019 y 2023 en 23 publicaciones nacidas en una institución de entorno lingüístico catalán o con un consejo editorial integrado al menos por un 50% de personas vinculadas a instituciones de territorios de lengua catalana. La investigación concluye que estas revistas, que pueden difundir cada investigación en una o más lenguas, publican el 69,7% de los artículos en castellano, el 25,1% en inglés y el 8,7% en catalán.

Según los investigadores, el predominio del castellano sobre el catalán en estas publicaciones puede deberse a que los índices internacionales para clasificar las revistas científicas por grupos determinan su reputación y prestigio y contribuyen a explicar el predominio del inglés frente a otras lenguas, porque “publicar en inglés puede comportar un mayor impacto científico y la mejora de la revista en esos índices”.

Por otro lado, señalan los investigadores, las políticas de acreditación del personal docente e investigador de organismos como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación valoran más las publicaciones en las revistas mejor posicionadas, lo que puede conducir a un “uso residual del catalán” en artículos científicos.

Según el estudio, seis de las 23 revistas analizadas no aceptan textos en catalán y ninguna de ellas publica a la vez en los tres idiomas habituales de la comunidad académica en Catalunya (catalán, castellano e inglés).

Así, el estudio remarca que las causas pueden ser “el uso por defecto del castellano”, “la falta de recursos que sufre la investigación en catalán” y la “desvinculación progresiva” de las revistas académicas de los entornos universitarios, territoriales y culturales que las acogen. Ante esta situación, el estudio apuesta por hacer cambios en las políticas de acreditación, destinar más recursos para la investigación en catalán y dar un mayor apoyo institucional a las investigaciones que abordan las particularidades y temáticas propias de los territorios de habla catalana.

