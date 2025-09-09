Los cinco trucos que facilitan la vuelta al cole a niños y familias

Septiembre siempre llega con el mismo desafío: recuperar rutinas tras el verano. Las mañanas vuelven a ser apresuradas, las mochilas se llenan de material escolar y los horarios reclaman orden después de semanas de juego y libertad. En medio de ese torbellino, muchas familias buscan fórmulas para que la vuelta al cole no se convierta en una carrera de obstáculos.

Montse Durán, maestra y madre conocida en redes como @unamaestraconclase, ha compartido cinco trucos sencillos para enseñar a los niños a organizarse y ganar autonomía. Herramientas caseras y visuales que convierten cada rutina en un juego y ayudan a toda la familia a empezar el curso con más calma.

El colgador de la autonomía

“Con este colgador podrán vestirse de forma autónoma”. Montse propone preparar un perchero con los días de la semana señalados y la ropa lista para cada jornada. Así, los niños se acostumbran a elegir y vestirse solos sin necesidad de ayuda constante, fomentando responsabilidad y confianza desde pequeños.

El tablero de rutinas

Para evitar olvidos y recordatorios continuos, un panel visual con dibujos es clave. “Con este tablero de rutina sabrán qué tendrán que hacer en todo momento”, explica. Desayuno, cepillarse los dientes o lavarse las manos aparecen representados con imágenes. Cada vez que cumplen una acción, los niños pueden apagar una luz o mover un pulsador, lo que convierte la rutina en un reto divertido.

Mochila lista sin ayuda

La preparación del material escolar también puede ser autónoma. “Si quieres que aprendan a prepararse la mochila solos, podemos crear esta lista con imágenes de todo lo que tienen que incluir”, señala Montse. Un folio con dibujos de la mochila, rotuladores, cuadernos y demás objetos permite que los pequeños vayan tachando lo que ya han guardado, evitando olvidos de última hora.

El reloj por colores

Uno de los trucos más celebrados es el reloj de rutinas. “Para que aprendan a gestionarse mejor el tiempo, este truco es infalible”, apunta. Cada color corresponde a una actividad en un horario específico: merienda, juego en el parque, deberes, ducha, cena, cuento y a dormir. De esta forma, los niños asocian el paso del tiempo con colores y tareas, interiorizando la organización diaria de una manera visual.

El calendario de la semana

El último consejo está pensado para aprender los días de la semana. “Podéis crear este calendario tan chulo y personalizarlo con la cara de vuestro peque”, propone. Se trata de una casita con cada día marcado, que ayuda a identificar el paso del tiempo y anticipar lo que viene, algo muy útil para reducir la ansiedad del regreso a clase.

Con estos cinco trucos, Montse Durán demuestra que las rutinas no tienen por qué ser pesadas ni caóticas. Convertir las tareas diarias en juegos visuales ayuda a los niños a ganar autonomía y a los padres a reducir el estrés. Al final, la vuelta al cole puede ser también una oportunidad para aprender a organizarse y disfrutar más de la vida cotidiana.