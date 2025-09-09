Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 10 de septiembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 10 de septiembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 10 de septiembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 10 de septiembre de 2025
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación