Agresivo
Un pasajero borracho intenta abrir una puerta de emergencia y obliga a desviar un vuelo con destino Girona
Cubría la ruta desde Bournemouth que tuvo que aterrizar en Toulouse, donde intervino la policía francesa
Tony Di Marino
Un pasajero en estado de embriaguez intentó abrir una puerta de emergencia en un vuelo de Ryanair entre Bournemouth y Girona el jueves 4 de septiembre, lo que obligó a desviar la aeronave hacia Toulouse, según publica el diario La Razón.
El hombre habría gritado que "quería marcharse de allí" mientras manipulaba la puerta. Varios pasajeros lo retuvieron y se produjo un forcejeo que duró cerca de media hora. Una vez en tierra, trece agentes de la policía francesa subieron al aparato y redujeron al individuo en el pasillo antes de trasladarlo fuera de la cabina. Según el mismo diario, durante el incidente habría llegado a golpear y escupir a otros viajeros.
Ryanair, según recoge La Razón, ha confirmado los hechos y ha recordado que aplica una política de tolerancia cero ante comportamientos disruptivos a bordo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Una pasajera del bus volcado en Santa Susanna: 'El conductor estaba mareado