Agresivo

Un pasajero borracho intenta abrir una puerta de emergencia y obliga a desviar un vuelo con destino Girona

Cubría la ruta desde Bournemouth que tuvo que aterrizar en Toulouse, donde intervino la policía francesa

Archivo - Avión de Ryanair.

Archivo - Avión de Ryanair. / Daniel Karmann/dpa - Archivo

Tony Di Marino

Un pasajero en estado de embriaguez intentó abrir una puerta de emergencia en un vuelo de Ryanair entre Bournemouth y Girona el jueves 4 de septiembre, lo que obligó a desviar la aeronave hacia Toulouse, según publica el diario La Razón.

El hombre habría gritado que "quería marcharse de allí" mientras manipulaba la puerta. Varios pasajeros lo retuvieron y se produjo un forcejeo que duró cerca de media hora. Una vez en tierra, trece agentes de la policía francesa subieron al aparato y redujeron al individuo en el pasillo antes de trasladarlo fuera de la cabina. Según el mismo diario, durante el incidente habría llegado a golpear y escupir a otros viajeros.

Ryanair, según recoge La Razón, ha confirmado los hechos y ha recordado que aplica una política de tolerancia cero ante comportamientos disruptivos a bordo.

