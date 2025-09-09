Una okupa denuncia que otra mujer le ha okupado la casa en la que vivía: el inverosímil caso de Laidy y Raquel

La okupación es una de las principales preocupaciones de quienes tienen una casa o piso en propiedad en España. Los datos apuntan a que en 2024 se ha alcanzado la tercera cifra más alta desde el año 2010, con un incremento del 7,4% respecto al año anterior.

Aunque la mayoría de casos ocurren en inmuebles que no son de primer uso para los propietarios, una pequeña parte, la más conflictiva, afecta directamente a las viviendas habituales de personas que se quedan sin amparo al ver como alguien se ha metido en su hogar.

Esto es justamente lo que le ocurrió a principios de verano a Raquel, una vecina que se marchó a República Dominicana de vacaciones y mientras estaba allí se enteró de que alguien se había metido a vivir dentro de “su” casa. Sin embargo, esa casa tampoco es de Raquel, pues ella es una okupa que lleva 10 años allí, y ahora ha visto como otra okupa le roba el techo.

El testimonio lo sacaba a la luz el programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles', que conectaba con la primera de las okupas desde sus vacaciones en el Caribe: “Tengo documentos que puedo aportar y que prueban que llevo diez años en esa vivienda”, aseguraba.

El problema llegó tras dejar vivir a María en esa misma casa: “No la conocía de nada. La recogí en casa porque estaba totalmente desamparada en la calle con dos menores. Y la ayudé sin conocerla de nada”, comentaba en directo.

No obstante, la convivencia era tan mala que terminó por echarla y esta respondió ofertando dicha casa por las redes sociales junto con unas amigas. Ese anuncio lo vio la tercera en discordia, Leidy, que terminó accediendo a la vivienda durante la marcha de Raquel a fuera de España.

Además, María se toma el tema con sorna, según lo que ha publicado en sus redes sociales: “Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”, indica. Leidy, por su parte, elude el conflicto y apuesta por devolverle lo que había en la casa: “Le devolveremos las cosas. Así como nosotros somos okupas, ella era una okupa”, indicaba.

No obstante, se muestra segura en cuanto a la propiedad de la vivienda: “Ella no puede pelear por una casa que no es suya. Que me muestre los papeles que la casa es de ella”, apuntaba en el mismo programa que destapaba el caso públicamente. “Si la casa es de ella, con documentación y todo, ya lo veremos. A Raquel no la conozco de nada, jamás la he visto. La casa estaba sola y ella dijo que no iba a volver más. Que se iba a República Dominicana, que se casó, y que ella no iba a volver más”, sentencia.

Pese a lo insólito del caso, todavía guarda un giro final. Leidy explicaba que tiene intención de denunciar a Raquel por sus palabras en las que aseguraba que había recibido dinero para okupar la casa. Además, retaba a la antigua okupante a denunciarla, si tan claro tiene su derecho sobre el inmueble, en un plazo de dos semanas. De lo contrario, procedería con la amenaza.