El lince ibérico 'Secreto' reaparece en Catalunya, esta vez en los Pirineos

El lince ibérico (Lynx pardinus) que fue avistado en primavera en Catalunya, 'Secreto', ha sido detectado de nuevo. La entidad ADLO Pirineo ha confirmado su presencia en la cordillera pirenaica, cerca de la frontera con Francia. El animal fue registrado por cámaras instaladas originalmente para el seguimiento del oso y el lobo, a casi 1.750 metros de altitud. Este ejemplar de cuatro años, que llegó a Catalunya procedente del norte de Sevilla, apareció por primera vez en Catalunya hace ya cinco meses, pero el cuerpo de Agents Rurals perdió su pista.

Ahora, se ha confirmado que sigue con vida pero en una zona montañosa, en la que también viven osos pardos y lobos. Para ADLO Pirineo, este hallazgo demuestra que los Pirineos también pueden ser un hábitat potencial para la especie y evidencia que es necesario recuperar el plan de reintroducción que el Govern dejó en punto muerto por la oposición de los agricultores. Cabe señalar que el lince que hace décadas vivía en la zona de los Pirineos era el lince boreal (Lynx lynx), que como el ibérico, desapareció de Catalunya durante el siglo XX.

Un viaje largo

'Secreto' fue liberado en un territorio sevillano para enriquecer genéticamente a la población de linces ibéricos. No obstante, emprendió un largo viaje en el que cruzó carreteras, ríos y vías de tren hasta llegar a Catalunya. Se trata de un caso parecido al de 'Litio', un individuo soltado en Portugal que en 2018 alcanzó el Baix Llobregat. El felino se encontraba en un espacio rodeado por vías de tren y carreteras y se decidió capturarlo para devolverlo al sur.

'Secreto', en cambio, se encuentra en un hábitat natural y simplemente se realizará un seguimiento para conocer sus movimientos. ADLO Pirineo recuerda que el lince desempeña un papel esencial como depredador natural del conejo, lo que podría ayudar a controlar la sobrepoblación de este animal en comarcas de Lleida. También señalan que la presencia de este animal no representa un riesgo para la ganadería extensiva, ya que los ataques a rebaños de ovejas o cabras son casos muy puntuales. Su alimentación se centra casi en exclusiva en el conejo, aunque en ocasiones también puede cazar aves.