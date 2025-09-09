Emprendedores
La insólita historia de Marco Bermúdez, dueño de cuatro empresas con tan solo 14 años: "He ganado entre 7.000 y 10.000 euros"
El joven, que comenzó a emprender con 8 años, busca financiación para su nuevo proyecto, que explota la inteligencia artificial
Demi Taneva
Marco Bermúdez, con solo 14 años, sorprende relatando su insólita historia: comenzó a intentarlo en el mundo empresarial a los ocho años mientras estudiaba en Genyus School, una escuela enfocada en despertar vocaciones emprendedoras desde temprana edad.
Intentos fallidos que se convirtieron en lecciones
Sus primeros proyectos no tuvieron éxito: uno consistía en construir un robot humanoide y otro en diseñar un sistema de orientación para supermercados. "A los 8 años supe lo que es el fracaso", afirma. Pero lejos de desanimarse, Marco aprendió de esas experiencias y siguió adelante con nuevos retos.
El primer éxito: impresión 3D con madera
A los 10 años invirtió en su primera impresora 3D y con ella llevó a cabo su primera iniciativa rentable: "ThreeDmensional", empresa que produce objetos como llaveros y letreros utilizando impresión 3D con materiales vegetales. Gracias a este emprendimiento, Marco obtuvo ingresos de entre 7.000 y 10.000 euros.
Un cuarto proyecto con mirada al futuro
Además de ese primer éxito y sus dos intentos anteriores, Marco está desarrollando una cuarta iniciativa: "Smart Bridge", un software de ingeniería civil que optimice el diseño de puentes utilizando inteligencia artificial. Para avanzar necesita financiación, y ha manifestado abiertamente que está en busca de 250.000 euros para materializar la idea. Así lo contó en el programa de Antena de "Y ahora Sonsoles".
Infancia y emprendimiento en equilibrio
Pese a la magnitud de sus proyectos, Marco insiste en que sigue siendo un adolescente. Asegura haber aprendido a equilibrar su vida personal con el trabajo: “En mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar”. Su frase resume cómo compagina la infancia con su faceta de empresario: "Al fin y al cabo mi sueño es llegar a ser emprendedor, crear SmartBridge y no perder esta curiosidad".
Su recorrido, desde los tropiezos iniciales hasta los primeros ingresos y la ambición tecnológica, inspira por su claridad y determinación a una muy temprana edad.
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Una pasajera del bus volcado en Santa Susanna: 'El conductor estaba mareado