Detenido un joven por violar a una menor en las Fiestas del Tura en Olot

Una menor de edad fue víctima de una agresión sexual la madrugada del viernes al sábado, durante las Fiestas del Tura de Olot. Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada, fuera de la zona de ocio y conciertos. A raíz de la denuncia, la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de Olot abrió diligencias y este martes, a las tres de la madrugada, arrestó a un hombre de 23 años relacionado con el caso. El detenido, sin antecedentes, pasará a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalice la instrucción ante el juzgado de guardia de Olot.

La víctima ha sido derivada al servicio Barnahus, que ofrece atención especializada a menores víctimas de violencia sexual y los acompaña durante el proceso de denuncia, recuperación y reparación. Desde la madrugada de los hechos, también ha recibido el apoyo del equipo educativo del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en el que vive.

La Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA, la antigua DGAIA) se ha mantenido en contacto con el CRAE y ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación particular cuando se abra el proceso judicial. La investigación continúa abierta y los Mossos analizan si hay más personas implicadas en la agresión.