Catalunya publica el mapa con las más de 15.000 plazas a estas alturas aún vacantes en Formación Profesional

El Departament d'Educació i FP ha puesto este martes a disposición de la ciudadanía 15.232 plazas vacantes de FP y ha publicado un mapa con todas ellas. En concreto, se trata de 7.795 plazas en ciclos de grado medio y 7.437 plazas de grado superior. Cifra que, según informa la conselleria en un comunicado, se irá actualizando a medida que las plazas se vayan ocupando o queden libres.

Hoy por hoy, según la misma nota, los ciclos formativos de grado medio con más plazas disponibles son los del ámbito de la informática y comunicaciones (1.001), administración y gestión (979), sanidad (716), servicios socioculturales y a la comunidad (571) y comercio y márketing (505).

En cuanto al grado superior, las familias profesionales con más vacantes este inicio de curso son servicios socioculturales y a la comunidad (986), informática y comunicaciones (707), comercio y marketing (620), sanidad (595) y turisme (593 vacantes).

Gestión en el centro

Las personas interesadas en alguna de esas plazas deben ponerse en contacto directamente con el centro educativo concreto para completar la matrícula.

Según los datos de la propia conselleria publicados en agosto, el número de solicitantes sin plaza era de casi 15.000, lo que vuelve a evidenciar un desajuste entre los intereses del alumnado y la oferta de plazas, algo difícil de resolver, ya que la oferta es todavía muy desigual territorialmente y tiende a adaptarse a la demanda del tejido productivo. Los expertos coinciden en la importancia de la orientación para intentar resolver ese desajuste, ya que en FP -estudios pensados para formar a trabajadores calificados-, no tiene demasiado sentido crear plazas en ciclos con pocas salidas laborales.

81.479 asignaciones

Además de los casi 15.000 sin plaza, en agosto se informó de que 81.479 estudiantes –12.407 más que el año pasado, teniendo en cuenta que hay 7.600 repetidores– habían accedido a alguno de los estudios solicitados y tenían hasta el 4 de septiembre para matricularse: son el 86% de quienes pidieron cursar un grado medio público y un 83% de los que optaban a uno superior. El Departament d'Educació i FP no ha detallado todavía cuántos de ellos han llegado a matricularse y cuántos finalmente no lo han hecho, por lo que sus plazas se han incorporado al citado mapa de vacantes.