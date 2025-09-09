Catalunya inicia en Brians la implantación de un sistema antidrones para evitar la entrada de droga que se extenderá a todas las cárceles

La madrugada del domingo al lunes, funcionarios de la prisión de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) interceptaron en el módulo 1 de la cárcel 200 gramos de hachís (en dos tabletas de 100 gramos), un teléfono móvil, cargadores y auriculares que habían sido introducidos por dron. No se consiguió atrapar al aparato pero sí su carga tras hacer un seguimiento con las cámaras de seguridad por el interior del centro. Por el momento, responsables de la cárcel junto con los Mossos d'Esquadra investigan el origen de esta aeronave y cómo se estaría manipulando desde el perímetro del centro penitenciario para trasladar su contenido.

No es este un incidente aislado. El problema de los drones en los alrededores de las cárceles catalanas se empezó a detectar en 2022, aunque su uso ha ido en aumento. Según fuentes sindicales, Brians 2 y Quatre Camins (La Roca del Vallès) son los centros penitenciarios en los que más se han detectado la presencia de drones sobrevolando las cárceles. Apuntan que en los últimos meses también se han registrado avistamientos en Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada).

El sistema para detectar e interceptar drones estará operativo la próxima semana en Brians 1 y Brians 2

Para solucionar el problema, desde abril de 2024, el Departament de Justícia junto con efectivos de la policía catalana tienen en marcha un plan piloto en Brians 2 para instalar en las prisiones un sistema de detección e inhabilitación de drones.

Según fuentes penitenciarias, en los últimos meses se han realizado numerosas pruebas que han sido satisfactorias, por lo que el sistema estará operativo a partir de la semana próxima tanto en Brians 2 como en Brians 1. Y la intención del Govern es implantar el sistema en el resto de centros penitenciarios catalanes, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Para ello no hay todavía calendario, más allá del arranque en las cárceles de Sant Esteve Sesrovires.

"Acoso de drones"

La problemática con estos aparatos que sobrevuelan de forma irregular las prisiones se viene detectando de forma continua. Fuentes penitenciarias han explicado a este diario que en las últimas semanas Brians 1 sufre "un auténtico acoso de drones" que intentan introducir en la prisión droga o teléfonos móviles. Sin embargo, no fue hasta el pasado lunes que se localizó un dron que conseguía dejar la carga.

Marea Blava denuncia que "la existencia masiva de teléfonos móviles en las cárceles facilita la actividad delictiva"

Trabajadores penitenciarios confirman que es "habitual" detectar visualmente estos drones que sobrevuelan el centro como en modo "rastreo" y que en ocasiones intentan dejar caer la carga.

Tercera vía de entrada de droga

La asociación de profesionales penitenciarios Marea Blava ha denunciado "la dejadez de la Administración en el control y entrada de objetos o drogas en las cárceles". En declaraciones a este diario, señalan que "la existencia masiva de teléfonos móviles en las cárceles (cada día de media se requisan dos móviles en las prisiones catalanas) es un elemento clave y facilitador de la actividad delictiva de entrada, distribución y pagos por la droga en la cárcel".

Y añaden que "los drones se están consolidando como la tercera vía más importante de entrada de droga y objetos dentro de las prisiones, después de los vis a vis y los retornos de permisos penitenciarios".

Hasta la celda

Desde hace unos meses, los sindicatos penitenciarios advierten de que cada vez es más habitual ver drones sobrevolando las prisiones que buscan transportar pequeños paquetes, con droga o móviles, hasta la ventana de una celda. Buscan así burlar los filtros de seguridad establecidos en la entrada de las cárceles para detectar sustancias estupefacientes y objetos prohibidos escondidos bien en las maletas de ropa o en paquetes que envían los familiares a los presos. También se hacen registros a presos que vuelven de permiso por si pudieran llevar encima droga.