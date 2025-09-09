Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este lunes en Catalunya, en especial en el sur. Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre podrían recibir hasta 40 mm de agua de lluvia en 30 minutos a lo largo de este lunes, según ha informado el Meteocat. La previsión es de peligro máximo, y la agencia catalana sitúa en un 5 sobre 6 el grado, mientras sube al color rojo el sur de Catalunya. El resto del principado se mantiene en color amarillo y naranja (riesgo importante) en algunas zonas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas, ninguno de ellos grave, desde las 22.00 horas del lunes y hasta las 07.30h de este martes. La mayoría fueron para retirar árboles o atender alguna incidencia causada por la acumulación de agua. Des de les 22h i fins a les 07,30h, #bomberscat hem atès 36 avisos relacionats amb les tempestes. Cap de greu. La majoria han estat per retirar arbres o atendre alguna incidència causada per l'acumulació d'aigua.



📷 Arbre caigut a Vinyoles, Masies de Voltregà pic.twitter.com/YYFtEozIuC — Bombers (@bomberscat) September 9, 2025

Aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía por chubascos en las costas de Barcelona y Tarragona Durante esta mañana de martes, las previsiones apuntan a chubascos en el litoral, entre el norte de Tarragona y el sur de Barcelona , donde las lluvias serán especialmente intensas, con un aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía puesto que podrían caer más de 40 litros por metro cuadrado en media hora.

Continúa activada la alerta Inuncat ante la previsión de chubascos intensos en el sector central del litoral catalán Protecció Civil ha activado el plan Inuncat en fase de alerta por intensidad de lluvia ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya en este inicio de semana. Se mantendrán los avisos por intensidad de lluvia con tormentas irregulares y localmente intensas, incluso torrenciales , hasta este martes al mediodía.

Protecció Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las lluvias intensas que pueden prolongarse hasta mañana al mediodía Protecció Civil mantendrá activada la alerta del plan Inuncat al menos hasta mañana al mediodía ante la previsión de lluvias intensas. Este lunes los registros más destacados se han producido en L’Aleixar (Baix Camp), con más de 80 litros, y en Mas de Barberans (Montsià), con cerca de 70. Los Bombers han realizado una decena de salidas por pequeñas inundaciones, y el teléfono 112 ha recibido 64 llamadas relacionadas con la lluvia hasta las once de la noche, que han generado 37 expedientes. En L’Aleixar, el agua ha derrumbado parte del falso techo de la sala de plenos del Ayuntamiento y ha afectado, aunque de manera leve, a alguna dependencia de la escuela del municipio. La próxima madrugada y mañana por la mañana, las precipitaciones más intensas podrían afectar al litoral de Tarragona y Barcelona.

Protecció Civil recuerda las precauciones en les Terres de l'Ebre En un mensaje en la red social X, Protecció Civil ha recordado a la población de les Terres de l'Ebre que las lluvias "se pueden mantener durante las próximas horas con cierta intensidad" y ha recordado que deben extremar "la precaución en la movilidad y en las actividades en el exterior".

Las lluvias ya son torrenciales en Terres de l'Ebre "La tormenta de las Terres de l'Ebre descarga con intensidad torrencial. En Mas de Barberans han caído 47,6 mm en 30 minutos. Aparte, se generan nuevos núcleos en el Pla de Lleida que pueden ir acompañados de fenómenos de tiempo violento. Se ha emitido un aviso al respecto", advierte el Meteocat.

Activado en Valencia la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones Jornada adversa este lunes en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Las provincias de Alicante y Castellón y el sur de Valencia se mantienen en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, que se han dejado notar con fuerza en zonas de la Ribera, con fuertes rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en Carcaixent que han provocado caídas de ramas y han forzado el cierre de los parques y jardines de la localidad. También en Xàtiva se han registrado incidencias relacionadas con el temporal. Las fuertes rahas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado la caída de árboles y han obligado a cortar un tramo de la CV-645. Esta situación ha obligado a Emergències a activar la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones.

Protecció Civil emite un nuevo aviso por tiempo violento en el Baix Ebre y Montsià Protecció Civil de la Generalitat ha emitido sobre las 18.20 horas de este lunes un aviso por tiempo violento en las comarcas del Baix Ebre y Montsià (Tarragona), donde está activado el plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas con posibilidad de superar los 40 l/m2 en 30 minutos en diversos puntos de las comarcas. Según informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el aviso está activado para las próximas horas y en el caso de Montsià el peligro es máximo, por lo que hay posibilidad de que caiga granizo y se produzcan fuertes rachas de viento y tornados. Por otro lado, la acumulación de lluvias también puede afectar a comarcas del litoral y prelitoral del Camp de Tarragona --Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp y Baix Penedès-- y es posible que la previsión se extienda a otras comarcas centrales y de la mitad norte de Catalunya durante la tarde y noche.

El Meteocat advierte de lluvias torrenciales en Terres de l'Ebre Las lluvias pueden descargar con "intensidad fuerte" o "torrencial" en Terres de l'Ebre, donde las precipitaciones continuan ganando fuerza. El aviso rojo está activo hasta las 21 horas.