¿Quién es la mujer desconocida cuyo ADN aparece en el jersey de Helena Jubany?

Las pruebas de ADN han dado un vuelco al caso de Helena Jubany, la bibliotecaria de 27 años que fue asesinada en Sabadell en 2001. Finalmente han logrado demostrar que uno de los sospechosos, Santi Laiglesia, mintió en su declaración y sí estuvo en contacto con la víctima el día del crimen. Laiglesia será interrogado el próximo 26 de septiembre y tanto él como Xavi Jiménez, el otro investigado, están muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados casi 24 años después del homicidio. Pero la familia de Jubany considera que el trabajo de la Policía Nacional no debería darse por concluido. Falta una incógnita por despejar: una mujer.

La familia Jubany ha pedido a la jueza que investigue a Echaguibel antes del próximo 7 de octubre y le ordene entregar una muestra de saliva

La Unidad Central de Análisis Científicos entregó hace pocas semanas el resultado de la última ampliación del trabajo que está haciendo con los restos de ADN que se conservan en el jersey que Helena Jubany vestía la madrugada del domingo 2 de diciembre de 2001, cuando fue lanzada drogada y desnuda por una o varias personas desde la azotea de un edificio de la calle Calvet Estrella de Sabadell.

Helena Jubany. / Archivo

Un año antes, los científicos de la misma unidad entregaron un informe previo en el que ya avisaron de que lo más probable es que entre los restos de materia orgánica que se conservaban de ese jersey existieran restos de ADN de Laiglesia. Pero las probabilidades que obtuvieron entonces eran escasas. Los policías pidieron permiso a la jueza de Sabadell para ampliar ese estudio y volver a cepillar con mimo el jersey, que se ha mantenido 24 años bajo custodia policial.

La jueza, atendiendo también las peticiones del abogado Benet Salellas, que representa a la familia Jubany, ordenó a la Policía Nacional seguir con sus planes. Así los científicos han logrado hacer un ‘match’ entre los restos orgánicos del jersey con el perfil genético de Laiglesia.

El ADN de mujer obtenido en el jersey de Jubany solo puede ser comparado con el perfil de Echaguibel

Pero durante esa nueva búsqueda más exhaustiva, los agentes lograron obtener más muestras de ADN del jersey de Jubany y detectar material orgánico de otros perfiles. Entre estos, hay un perfil genético completo de una mujer no identificada. La familia Jubany ha pedido a la jueza que compare este perfil con el de Ana Echaguibel. En realidad, si el objetivo es juzgar a la donante de ADN desconocida, el abogado Salellas no puede solicitar que lo compare con nadie más.

Causa prescrita

El asesinato de Helena Jubany prescribió en diciembre de 2021, cuando se cumplieron 20 años, el tiempo máximo que contempla el marco legal español. Esto significa que ningún ciudadano puede ser juzgado por estos hechos. Salvo tres: Xavi Jiménez y Santi Laiglesia, que ya están siendo formalmente investigados, y Ana Echaguibel, que fue investigada por estos hechos hasta el 7 de octubre de 2005. Los 20 años de prescripción en el caso de Echaguibel comenzaron a correr a partir de esa fecha. Lo que significa que el 7 de octubre de 2025 el caso también prescribirá para ella. En otras palabras, con el fin de impartir justicia, el ADN de mujer obtenido en el jersey de Jubany solo puede ser comparado con el perfil de Echaguibel.

Echaguibel y Montse Careta fueron las primeras sospechosas: la segunda se suicidó en prisión

Por ese motivo, la familia Jubany ha pedido a la jueza que investigue a Echaguibel antes del próximo 7 de octubre y le ordene entregar una muestra de saliva para aclararlo. Hacer la comparativa con cualquier otra mujer tendría únicamente una voluntad aclaradora de lo sucedido pero no revestiría consecuencias penales si resultara identificada.

Echaguibel

Jubany fue asesinada en la madrugada del 2 de diciembre de 2001 y Manuel Horacio, el primer juez que instruyó este crimen, investigó a tres personas: Montse Careta, Santi Laiglesia y Ana Echaguibel. Los tres eran miembros de la Unió Excursionista Sabadell (UES), un grupo de amigos que organizaban salidas a la montaña y al que Jubany, recién llegada a la ciudad, se inscribió para conocer gente. La llegada de Jubany alteró la convivencia de la pandilla y varios de sus integrantes, según todos los indicios, urdieron un plan para acabar con ella.

Careta y Echaguibel fueron las principales sospechosas del crimen para el juez Horacio. Tras su detención, ordenó que las dos ingresaran en prisión. A Laiglesia, abogado de profesión y pareja de Careta, el juez lo mantuvo como imputado pero lo dejó en libertad.

La jueza debe decidir ahora si merece la pena comprobar si esa desconocida es Ana Echaguibel

El encarcelamiento preventivo quizá aspiraba a forzar que Careta y Echaguibel, que además compartían celda en la prisión de Wad-Ras de Barcelona, terminaran confesando. Pero en lugar de confesar, Careta se suicidó. La muerte de Careta detuvo en seco la investigación. El juez dejó en libertad a Echaguibel y, tras años sin practicar ninguna diligencia para avanzar en la resolución del crimen, la causa se sobreseyó en 2005.

La importancia del jersey

El viernes 30 de noviembre de 2001 Helena Jubany acudió a casa de Montse Careta. Jubany esa tarde trabajaba de bibliotecaria en el municipio de Sentmenat, pero acudió al piso de Careta al mediodía, fue drogada con Noctamid –un somnífero con benzodiacepina– y se quedó inconsciente.

Para la investigación resulta de gran interés objetivar quién estuvo en casa de Careta entre el viernes 30 de noviembre y la madrugada del domingo 2 de diciembre porque ello implica que se trata de una persona que estuvo custodiando el cuerpo drogado de Jubany en lugar de llevarla al hospital y que, en mayor o menor medida, participó del fatal desenlace, cuando la víctima –inconsciente– fue subida por la escalera hasta el tejado y arrojada al vacío.

Es clave objetivar quién estuvo en casa de Careta entre el viernes 30 de noviembre y la madrugada del domingo 2 de diciembre

Por eso las pruebas de ADN son tan decisivas para la fiscalía y para el abogado Salellas: ahora puede afirmarse que Laiglesia, que siempre había negado cualquier contacto con Jubany en las semanas anteriores al crimen, estuvo en el piso de su novia Careta y mantuvo algún tipo de contacto con Jubany cuando se produjeron los hechos.

Pero además de ADN de Laiglesia, el jersey parece indicar que también hay una mujer que estuvo en contacto con Jubany el día del crimen. Las pruebas de la Policía Nacional ya han concluido que esos restos biológicos no son ni de la víctima ni de Careta. La jueza debe decidir ahora si merece la pena comprobar si esa desconocida es Ana Echaguibel.

Echaguibel, tras ser detenida, declaró que no estuvo en el piso de Careta y negó haber tenido contacto con Jubany antes de su muerte. Tras quedar en libertad, Echaguibel se marchó de Catalunya. Desde entonces, y a pesar de los intentos de la familia Jubany de hablar con ella para saber si podía ayudarles a aclarar lo ocurrido con Helena, Echaguibel, igual que el resto de integrantes de la UES, ha guardado silencio.