Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

La apertura del curso universitario se celebrará el 30 de septiembre en València

El acto contará con la presencia de Felipe VI, la ministra Morant, el presidente Mazón y la rectora Mestre

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press. / Rober Solsona / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paraninfo de la Universitat de València (UV) acogerá el próximo 30 de septiembre la apertura nacional del curso de las universidades españolas, que está previsto que presida el rey Felipe VI, con la asistencia de la ministra de Universidades, Diana Morant, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la anfitriona, la rectora de la UV, Mavi Mestre.

El acto se celebra en el marco del 525 aniversario de la Universitat de València y como cierre de las actividades organizadas en torno a esta efeméride, parte de ellas pospuestas a este año tras la dana del pasado 29 de octubre, según han informado a Efe fuentes de la institución académica valenciana.

Las mismas fuentes han señalado que el rey, siendo príncipe de Asturias, presidió también un acto extraordinario de apertura del curso académico en esta universidad, con motivo de sus 500 años de historia, pero es la primera vez que acoge este evento nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  3. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
  6. Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
  7. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  8. Una pasajera del bus volcado en Santa Susanna: 'El conductor estaba mareado

Catalunya publica el mapa con las más de 15.000 plazasaún vacantes en FP

Catalunya publica el mapa con las más de 15.000 plazasaún vacantes en FP

Reabierta completamente la circulación de la AP-7 en Tarragona tras ocho horas de corte por el accidente múltiple

Reabierta completamente la circulación de la AP-7 en Tarragona tras ocho horas de corte por el accidente múltiple

Las baterías de arena podrían calefaccionar las ciudades del futuro

Las baterías de arena podrían calefaccionar las ciudades del futuro

Illa y Collboni encabezan un minuto de silencio por un feminicidio ocurrido en mayo en Barcelona

Illa y Collboni encabezan un minuto de silencio por un feminicidio ocurrido en mayo en Barcelona

La apertura del curso universitario se celebrará el 30 de septiembre en València

La apertura del curso universitario se celebrará el 30 de septiembre en València

La repetición de curso en España baja al 7%, pero triplica la media de la UE

La repetición de curso en España baja al 7%, pero triplica la media de la UE

El rey recibe en audiencia a los pilotos que participaron en la extinción de los incendios forestales

El rey recibe en audiencia a los pilotos que participaron en la extinción de los incendios forestales

La ley antitabaco multará a los padres de los menores que fumen o vapeen y veta el humo en las terrazas

La ley antitabaco multará a los padres de los menores que fumen o vapeen y veta el humo en las terrazas