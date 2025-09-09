Canarias exige frenar el vaivén de los menores entre centros

Canarias tiene una nueva demanda. Al término del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado, la comunidad autónoma señaló que, aunque entre un 25% y un 30% de los menores con protección internacional expresan su deseo de ser trasladados al territorio peninsular, muchos no entienden por qué deben abandonar el centro donde actualmente residen para ser reubicados temporalmente en el Canarias 50, mientras esperan su destino definitivo. Esta situación ha llevado a Canarias a solicitar que las entrevistas para las derivaciones se realicen directamente en los recursos de acogida donde ya se encuentran, con el fin de evitar traslados intermedios. "Nos han dicho que lo analizarán para ver si es viable", explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. Mientras tanto, el Estado, con el apoyo de la entidad Engloba, ofrecerá charlas informativas sobre el programa de Protección Internacional en distintos centros de menores no acompañados gestionados por el Gobierno de Canarias, para que los muchachos puedan conocer el programa estatal.

La solicitud del Archipiélago se achaca a la lentitud del Estado en las derivaciones. Un ritmo que, además de trasladar a cuentagotas a los chicos, los bloquea en el centro Canarias 50. 170 niños y adolescentes, según el Ejecutivo regional, llevan más de dos semanas alojados en este recurso dependiente del Estado. Un hecho que vulnera el compromiso estatal de limitar la estancia a un máximo de 15 días, pues según lo acordado el lugar tendría un carácter transitorio y solo era un paso previo al traslado a la Península . A esos 170 se suman otros 40 menores que se encuentran a la espera de ser trasladados al centro.

Mayor celeridad

Paralelamente, el Archipiélago continúa reclamando celeridad en los traslados de menores migrantes no acompañados con asilo al territorio peninsular. Una petición que, según denunció el Ejecutivo autonómico, sigue sin atenderse: los viajes de los niños siguen atascados en cifras muy por debajo de lo necesario para aliviar la presión sobre el Archipiélago. Así, desde que comenzaron las derivaciones, el pasado 11 de agosto, solo 67 menores han sido trasladados, de los más de 1.000 que deberían salir. Sumando a los 20 que, según lo acordado en la reunión, saldrán a lo largo de esta semana, el número total no alcanza el centenar. A este ritmo, el procedimiento se alargarían durante un año. Un margen de tiempo con el que no cuenta la comunidad autónoma que ya en numerosas ocasiones ha alertado de la presión migratoria que soporta y que ha llevado al sistema de acogida a triplicar su capacidad y entrar en un estado de contingencia.

"Seguimos exigiendo que se cumpla con Canarias, que se respete la salida de los chicos con protección internacional y que el Estado cumpla con el auto que dictó el Tribunal Supremo hace más de cinco meses", criticó Sandra Rodríguez, quien además aseguró que Madrid realizará 20 traslados esta semana - tal y como ocurrió la anterior - pese a que "se comprometieron" a incrementar las salidas: "Parece que no es posible", apuntó Rodríguez.