Protección Civil prueba el sistema ES-Alert en las doce comarcas de Ponent, Alt Pirineu y Aran

Protección Civil realizará una prueba del sistema de mensajes ES-Alert en las doce comarcas de Ponent, Alt Pirineu y Aran. Todos los teléfonos móviles en la zona recibirán, el miércoles a las diez de la mañana, un mensaje con el texto: “Prueba de alerta de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya. No llames al 112, es una prueba. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte. Es una prueba”.

El mensaje también incluirá un enlace a una encuesta de valoración para que la ciudadanía pueda informar si lo ha recibido correctamente o ha tenido alguna dificultad.

Las doce comarcas afectadas son el Segrià, la Noguera, la Segarra, el Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell y la Cerdanya.

Según indica Protección Civil, el mensaje se enviará en catalán, castellano e inglés, y en el Aran también en aranés. La prueba se ha presentado este lunes en la delegación territorial del Govern en Lleida, y la delegada territorial del ejecutivo catalán en Ponent, Núria Gil, ha considerado “una necesidad estratégica” disponer de sistemas de avisos “rápidos y eficaces” en una sociedad “cada vez más interconectada y expuesta a riesgos globales”.