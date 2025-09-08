La ausencia de presupuestos del Estado lastra la política social: La inversión autonómica ha caído del 67,4% en 2010 al 59,1% en 2024

Año tras año, las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales. Si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros, en el año 2024 se han reducido en 8 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Esta tendencia se ha agudizado en 2024, donde se produjo un incremento de los presupuestos autonómicos de 9.753,1 millones de euros. Sin embargo, el montante destinado a políticas sociales del conjunto de las cuentas se redujo en 2.364 millones, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes.

Esta entidad sostiene que del 2014 al 2020 se han registrado aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de comunidades que, impulsados por los presupuestos del Estado, "han aumentado en gran medida el gasto social", hasta los 159.393 millones de euros en 2023. Sin embargo, en los años 2024 y 2025 "se observa un parón por la ausencia de los mismos", dado que Pedro Sánchez no ha contado con los apoyos necesarios para aprobar las cuentas.

Además, el porcentaje en concreto que se dedica a políticas sociales del conjunto del presupuesto autonómico tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, al pasar de 67,4% en 2010 a 59,1% en 2024. Según denuncia la asociación de gerentes de residencias, aunque la pandemia "demostró la importancia del gasto en sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas solo ha sido del 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el incremento de la inversión en otras partidas fue del 62% en el mismo periodo, 4,5 veces más".

Las desigualdades

"Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social de las comunidades. Han tenido que pasar 15 años y una pandemia para recuperar el gasto social pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor".

En este contexto, hay además grandes desigualdades. Las comunidades que más han incrementado la inversión en políticas sociales en los últimos cinco años son Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%). En el otro extremo se sitúa Catalunya (con un aumento del 14,9%), Murcia (15%) y Madrid (16%).

Y las diferencias en el gasto por habitante oscilan entre los 2.703 euros en la Comunidad de Madrid y los 4.500 euros en Navarra o los 4.343 euros en País Vasco. Entre las comunidades de régimen común, destacan Extremadura (4.124 euros), Asturias (3.960 euros) y Cantabria (3.702 euros). Sin embargo, a la cola de inversión en políticas sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158 euros ), Catalunya (2.941 euros) y la Comunidad de Madrid (2.703 euros).