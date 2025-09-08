Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 8 de septiembre de 2025
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de septiembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 8 de septiembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 8 de septiembre de 2025
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- Ramón Reguero: 'Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España