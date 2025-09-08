Illa, en el inicio de curso 25-26: "Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación"

Salvador Illa ha dado la bienvenida al nuevo curso con una declaración institucional en la Escola Ponent de Granollers (Vallès Oriental), centro que ha puesto como ejemplo de "buenas prácticas". En una breve intervención frente a una pizarra de las de antes -en las que hay que escribir con tiza- el president ha invitado al estudiantado a apagar los móviles y encender los libros y ha continuado con el planteamiento hecho por la consellera Niubó durante la presentación del curso: la necesidad de concentrar esfuerzos en la escuela inclusiva, en un contexto en el que casi un 35% de niños tiene algún tipo de necesidad educativa específica. "Como Govern tenemos claro que ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación", ha sentenciado Illa, reiterando que su "ambición" y "vocación de excelencia". "No nos conformamos con que sea buena, queremos que sea excelente", ha subrayado.

El president ha empezado su intervención en Granollers con unas palabras de agradecimiento hacia maestros y ayuntamientos. Ha agradecido la implicación del colectivo de profesores -haciendo referencia a la vocación docente- y de "alcaldes y concejales de Educación". "Hay cosas a mejorar, pero también hay cosas que se hacen muy bien", ha destacado Illa poniendo en valor el trabajo hecho por la Escola Ponent, "escuela integrada en el barrio y en la ciudad -la ha definido-, que practica la inclusión".

Entre las novedades del curso, Illa ha querido destacar el incremento de docentes, en una apuesta, asegura, por una escuela "más inclusiva", y ha recordado también el aumento de la inversión en monitores de apoyo, hasta los 62,6 millones.

Sobre la prohibición total de los móviles en las aulas, ha señalado que la voluntad es que los alumnos "conecten más entre ellos", aunque el president ha terminado su intervención asegurando que no son un Govern "contrario a la tecnología". "No es una medida antitecnología, sino a favor del buen uso de la tecnología", ha considerado Illa.