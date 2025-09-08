Vuelta a las aulas
Illa, en el inicio de curso 25-26: "Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación"
El president ha visitado este primer día de escuela un centro educativo en Granollers, donde ha insistido en que su Govern aspira a una escuela con "vocación de excelencia"
Ha destacado la necesidad de avanzar hacia una escuela más inclusiva y ha defendido la prohibición total del teléfono en el aula: "tenemos que apagar los móviles y encender los libros"
Casi 1 millón de alumnos catalanes han iniciado este lunes el curso escolar del destierro del móvil
Catalunya empieza el curso sin móviles en las aulas y dejando el uso del resto de pantallas en manos de cada escuela
Helena LópezHelena López
Redactora
Salvador Illa ha dado la bienvenida al nuevo curso con una declaración institucional en la Escola Ponent de Granollers (Vallès Oriental), centro que ha puesto como ejemplo de "buenas prácticas". En una breve intervención frente a una pizarra de las de antes -en las que hay que escribir con tiza- el president ha invitado al estudiantado a apagar los móviles y encender los libros y ha continuado con el planteamiento hecho por la consellera Niubó durante la presentación del curso: la necesidad de concentrar esfuerzos en la escuela inclusiva, en un contexto en el que casi un 35% de niños tiene algún tipo de necesidad educativa específica. "Como Govern tenemos claro que ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación", ha sentenciado Illa, reiterando que su "ambición" y "vocación de excelencia". "No nos conformamos con que sea buena, queremos que sea excelente", ha subrayado.
El president ha empezado su intervención en Granollers con unas palabras de agradecimiento hacia maestros y ayuntamientos. Ha agradecido la implicación del colectivo de profesores -haciendo referencia a la vocación docente- y de "alcaldes y concejales de Educación". "Hay cosas a mejorar, pero también hay cosas que se hacen muy bien", ha destacado Illa poniendo en valor el trabajo hecho por la Escola Ponent, "escuela integrada en el barrio y en la ciudad -la ha definido-, que practica la inclusión".
Entre las novedades del curso, el president ha destacado el incremento de la plantilla de docentes y de monitores para niños con necesidades de apoyo
Entre las novedades del curso, Illa ha querido destacar el incremento de docentes, en una apuesta, asegura, por una escuela "más inclusiva", y ha recordado también el aumento de la inversión en monitores de apoyo, hasta los 62,6 millones.
Sobre la prohibición total de los móviles en las aulas, ha señalado que la voluntad es que los alumnos "conecten más entre ellos", aunque el president ha terminado su intervención asegurando que no son un Govern "contrario a la tecnología". "No es una medida antitecnología, sino a favor del buen uso de la tecnología", ha considerado Illa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- Ramón Reguero: 'Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89