Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciberseguridad

Esta opción del móvil puede ponerte en riesgo de estafa si no la desactivas

Esta es la configuración que tienes que hacer ahora mismo en el móvil para evitar las estafas, según la Guardia Civil

Evita ser estafado con solo desactivar esta opción de tu teléfono

Evita ser estafado con solo desactivar esta opción de tu teléfono / PEXELS

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La mayoría de los ciudadanos españoles están sumergidos en la era digital, ya que conlleva muchas ventajas, pero también se han multiplicado las estafas a través de redes sociales. Por ello, cada vez hay más ciberdelincuentes, por lo que la sociedad ha de ser consciente que siempre hay que estar alerta.

Una de las épocas en las que se cometen más estafas es durante el verano, debido a que muchas personas están de vacaciones y pendientes del teléfono móvil.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar los métodos más comunes, como el 'phishing, 'smishing' o suplantaciones de identidad. Sin embargo, también existen otros métodos que se llevan a cabo a través de unos dispositivos llamados 'Stingrays'.

Un informe realizado por la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones móviles (GSMA) destapa que los 'Stingrays' son unos dispositivos portátiles que se pueden conseguir fácilmente a través de internet y lo que hacen es lograr que los móviles se conecten a redes 2G.

Estas redes no tienen protección ninguna, por lo que los dispositivos que se conectan entran a un terreno muy peligroso. Por esta razón, los ciberdelincuentes utilizan estas redes mediante los 'Stingrays' para que los móviles reciban mensajes de texto fraudulentos.

Cómo defenderse de los 'Stingrays'

Para evitar ser estafado solo se necesita desactivar la conexión 2G de dispositivo Android, aunque en los aparatos superiores a Android 12 se debe desactivarlo de la siguiente manera:

  • Ir a los ajustes del teléfono
  • Entrar al apartado de "Redes e Internet"
  • Clicar en la opción "SIM"
  • Desactivar la opción "Permitir 2G"

Noticias relacionadas y más

Es fundamental desactivar esta opción en los dispositivos, ya que los mensajes que llegan a través del SMS no pueden ser detectados por los operadores de la compañía o los filtros spam.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  3. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  6. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  7. Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
  8. Ramón Reguero: 'Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89

Los sindicatos preparan una segunda jornada de huelga en octubre contra el Estatuto Marco: "Sigue generando rechazo entre la profesión"

Los sindicatos preparan una segunda jornada de huelga en octubre contra el Estatuto Marco: "Sigue generando rechazo entre la profesión"

Las lluvias ganan intensidad en el Pirineo, el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre

Las lluvias ganan intensidad en el Pirineo, el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre

Esta opción del móvil puede ponerte en riesgo de estafa si no la desactivas

Esta opción del móvil puede ponerte en riesgo de estafa si no la desactivas

Nacen en Fuengirola dos nuevas crías de potamoquero rojo africano, especie amenazada

Nacen en Fuengirola dos nuevas crías de potamoquero rojo africano, especie amenazada

Esta conducta puede ser señal de apego ansioso, según el psicólogo Fran Sánchez

Esta conducta puede ser señal de apego ansioso, según el psicólogo Fran Sánchez

Una adolescente con una memoria prodigiosa es un caso único en el mundo de viajes mentales en el tiempo

Una adolescente con una memoria prodigiosa es un caso único en el mundo de viajes mentales en el tiempo

Casi un millón de alumnos han empezado el curso del destierro del móvil

Casi un millón de alumnos han empezado el curso del destierro del móvil

Tener un propósito en la vida reduce el riesgo de demencia, según un estudio

Tener un propósito en la vida reduce el riesgo de demencia, según un estudio