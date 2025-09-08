Cincuentena de heridos
Una indisposición del chofer, probable causa del accidente de autobús de Santa Susanna
El accidente de un autocar en la C32 este pasado fin de semana a la altura de Santa Susanna (Maresme) en el que resultaron heridas una cincuentena de personas podría haber tenido su origen en una enfermedad del conductor del autobús, probablemente cardiaca, que le habría hecho perder el control del vehículo. Esta es la causa que maneja la empresa Moventis, propietaria del vehículo, y que publica este lunes el diario francés Le Figaro.
La hipótesis de la indisposición del conductor ya venía sugerida por los testimonios de los pasajeros, según publicó este diario el sábado, que explicaron que el chofer "se encontraba mal". Las pruebas de consumo de estupefacientes y medicamentos practicadas al hombre, que resultó herido grave, han resultado negativas.
Varios de los pasajeros afectados por el siniestro, ocurrido en una línea regular entre Lloret y el aeropuerto de Barcelona, son de nacionalidad francesa, lo que explica el interés de Le Figaro por el suceso.
La reconstrucción de los investigadores confirma que el autocar se salió de la autopista y se vio frenado por la abundante vegetación de la zona, lo que hizo que no se tuvieran que lamentar desgracias mayores. Aún así, provocó dos heridos graves y una cincuentena de pasajeros atendidos con daños de distinta consideración, algunos solo psicológicos.
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- Ramón Reguero: 'Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89