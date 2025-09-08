Catalunya instala tres nuevos radares para prevenir mejor posibles inundaciones en los cámpings

En noviembre de 2024, después de la dana de Valencia, el Govern puso el foco sobre los cámpings inundables y avisó de que tomaría "decisiones difíciles" en las 16 instalaciones de acampada más vulnerables. Meses más tarde, el Ejecutivo de Salvador Illa presentó un decreto que indignó al sector de los cámpings y que no logró obtener los apoyos de ERC ni de los Comuns en el Parlament.

Ahora, casi un año más tarde, la Generalitat da marcha atrás y pone sobre la mesa un nuevo texto legal consensuado con el sector y con sus socios parlamentarios que suaviza los planteamientos hace meses. Además, se instalarán cuatro nuevos radares meteorológicos en zonas complejas orográficamente para ser más precisos a la hora de predecir inundaciones en territorio pirenaico.

El decreto consiste en un "marco jurídico" que analizará de forma individual cada caso. A partir de esta normativa, un comité técnico con personal de Bomberos, Protección Civil y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), evaluará la situación de los cámpings, empezando por los que tienen más peligro de verse afectados por riadas. "En cada lugar, se tomarán medidas concretas para estar más preparados", ha afirmado Núria Parlon, consellera de Interior i Seguretat.

¿Cuáles pueden ser estas medidas? Se pueden aplicar sistemas de alertas rápidas, realizar evacuaciones preventivas o mover parte de las instalaciones (por ejemplo, los bungalows) en otra zona. Pero estos ejemplos son posibilidades que todavía no están decididas y que se determinarán después de estudiar las circunstancias de cada cámping.

¿Existe la posibilidad de que se cierre un cámping por riesgo de inundación? Parlon defiende que este decreto no está pensado para "cerrar cámpings" sino para "garantizar la actividad" y ha optado por no entrar a detallar qué puede suceder en instalaciones concretas. "Empezamos sin listas negras ni apriorismos", ha subrayado.

Predecir mejor

La medida más destacada es la colocación de estos tres radares que mejorarán la cobertura meteorológica. "Son aparatos más pequeños pero de banda X, lo que nos permitirá ser más precisos en las áreas de relieve complicado", ha sostenido Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.

"Con estos instrumentos y con el uso de nuevas tecnologías por parte de las empresas de cámpings, podremos predecir mejor las riadas y reaccionar mejor ante ellas", ha añadido Parlon.

Miquel Gotanegra, presidente de la Federación Catalana de Cámpings, ha valorado positivamente el nuevo decreto del Govern, que ha permitido redefinir "desde cero" la normativa que afecta al sector. "Agradecemos el liderazgo de la consellera, es un tema complicado y agradezco cómo lo hemos abordado", ha señalado, destacando que la administración "ha entendido la situación del sector y el impacto económico que tiene. Gotanegra ha recordado que en los últimos diez meses las asociaciones han presentado numerosas peticiones y ha subrayado que se les ha escuchado. "Estamos contentos, es un éxito", ha zanjado.

El sector considera que el acuerdo ha alcanzado es fruto de una "colaboración real" y lo define como "un documento de consenso de verdad". También sostienen que el nuevo modelo se convertirá en un referente: "El paso que hemos hecho aquí, no lo ha dado nadie en España y servirá para disponer de unos cámpings aún más seguros y más preparados".

Aunque el foco se haya puesto en los cámpings, Gotanegra ha insistido en que los efectos del decreto y la presencia de los radares servirán para todas las actividades en riesgo: "Se nos ha puesto el foco en los cámpings, pero se mejorará la gestión de emergencias en toda Catalunya".

Ayudas económicas

Aunque no se incluyan en el decreto, los cámpings ya negocian con el Departament d'Empresa posibles ayudas y subvenciones para afrontar los cambios o modificaciones que deban hacer para prevenir las posibles inundaciones: "Se sacará una línea de apoyo para que los cámpings se preparen y se adapten".

Las decisiones que se tomen en cada caso se consensuarán también con los municipios, que por ejemplo podrán ofrecer terrenos propios en caso de que un cámping tenga que trasladar parte de su actividad.