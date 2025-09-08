Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

Barcelona recibe a septiembre con los cielos cubiertos y a la espera de lluvias

Barcelona recibe a septiembre con los cielos cubiertos y a la espera de lluvias

Barcelona recibe a septiembre con los cielos cubiertos y a la espera de lluvias / QUIQUE GARCÍA / EFE / VÍDEO: EFE

Jose Real

Jan Magarolas

Barcelona/ Tarragona

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este lunes en Catalunya, en especial en el sur. Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre podrían recibir hasta 40 mm de agua de lluvia en 30 minutos a lo largo de este lunes, según ha informado el Meteocat. La previsión es de peligro máximo, y la agencia catalana sitúa en un 5 sobre 6 el grado, mientras sube al color rojo el sur de Catalunya. El resto del principado se mantiene en color amarillo y naranja (riesgo importante) en algunas zonas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

