El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este lunes en Catalunya, en especial en el sur. Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre podrían recibir hasta 40 mm de agua de lluvia en 30 minutos a lo largo de este lunes, según ha informado el Meteocat. La previsión es de peligro máximo, y la agencia catalana sitúa en un 5 sobre 6 el grado, mientras sube al color rojo el sur de Catalunya. El resto del principado se mantiene en color amarillo y naranja (riesgo importante) en algunas zonas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Lluvias intensas y aparato eléctrico en el nordeste de Catalunya Los chubascos que afectan al prelitoral y al interior del nordeste de Catalunya están acompañados de una elevada actividad eléctrica y podrían ir asociados a fenómenos de tiempo violento, según el Meteocat. En la estación meteorológica del Pantà de Sau se han registrado 30,3 mm en solo 30 minutos, y en Sant Martí Sarroca, 19,6 mm en el mismo intervalo

Protección Civil lanza una alerta por lluvias extremas en el Baix Ebre y el Montsià El jefe de predicción del Meteocat, Santi Sagalà, ha informado de precipitaciones ya registradas con intensidades superiores a un litro por metro cuadrado cada minuto. Se esperan lluvias de hasta 40 litros en media hora y acumulaciones que podrían superar los 100 litros. Ante esta situación, la subdirectora general de Emergencias, Imma Solé, ha explicado que se ha enviado un SMS de alerta a los móviles de ambas comarcas, pidiendo extremar precauciones: evitar actividades al aire libre, no desplazarse si no es necesario y, en caso de inundación, buscar zonas altas y no sótanos. Además, se ha coordinado con Educación y el transporte escolar el adelanto del cierre de los centros educativos a las 14.00 h para evitar desplazamientos en plena alerta. Los alumnos que no puedan ser recogidos permanecerán en los centros acompañados por el personal docente.

Cierre anticipado de colegios en el Baix Ebre y el Montsià por riesgo de lluvias intensas La Generalitat ha ordenado que todos los centros educativos del Baix Ebre y el Montsià finalicen las clases a las 14.00 h este lunes ante la previsión de lluvias intensas a partir de primera hora de la tarde. Protección Civil y el Departamento de Educación piden a las familias que, si pueden, recojan antes a los alumnos, y se ha adelantado el transporte escolar. El Meteocat prevé acumulaciones importantes de agua en la zona y ya ha enviado alertas SMS a los móviles de los ciudadanos para pedir precaución.

Según informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, alerta de que las lluvias pueden ser especialmente intensas en estas dos comarcas barcelonesas, pero en zonas como Baix Llobregat, Garraf (Barcelona), Baix Penedès y Alt Camp (Tarragona) la intensidad es más baja. En estos puntos hay posibilidad de que caiga piedra superior a 2 centímetros de diámetros y se produzcan tormentas con vientos de más de 72 kilómetros por hora, por lo que el aviso está activado hasta las 14.48 horas.