Alfons Espinosa y Marta Comas: "Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro"

-En la primera rueda de prensa que dio el anterior Govern tras la publicación del último informe PISA el mensaje fue claro: "Los resultados no son tan malos, el problema es la 'sobrerrepresentación' de alumnado de origen migrante, que baja la media". ¿Les sorprendió?

-M.C.: Es el origen de este libro. A raíz de PISA yo escribí un artículo en el que explicaba que de todas las explicaciones que se habían dado había una, que era la del capital cultural y del capital simbólico de las familias, que no se estaba teniendo en cuenta. Que el alumnado con otros bagajes culturales en casa saque peores notas es algo que nos interpela. Demuestra que algo estamos haciendo mal; que el sistema no tiene en cuenta una cuestión simbólica que no se arregla con más dinero ni cambiando currículums, sino cambiando mentalidades.

-Quizá no se arregla con más dinero, pero más dinero ayudaría...

-M.C.: Claro. Pero hay un dato de PISA que es muy preocupante que es que está sacando las mismas malas notas el alumnado de nacionalidad extranjera que el nacido de padres extranjeros pero que ha hecho toda la escolarización aquí. No es porque sean ‘nouvinguts’, es porque lo de casa no les resuena en la escuela y lo de la escuela no les resuena en casa. Hay una cuestión de mentalidad, de poner en valor la diversidad.

"Que el alumnado con otros bagajes culturales saque peores notas en la escuela demuestra que algo estamos haciendo mal" Marta Comas — Educadora social y antropóloga

-Eso parece difícil de cambiar solo con dinero, sí.

-A.E.: Los resultados bajos se dan cuando hay un decalaje entre el capital cultural que ofrece la escuela y el de las familias y eso no siempre es una cuestión de origen. Los niños gitanos tienen el mismo problema. El discurso debería ser qué estamos haciendo mal para que la escuela no forme suficientemente bien a todos los niños. Dentro de la escuela se ha debatido mucho sobre metodologías, proyectos sí, proyectos, no; libros, sí, libros no, pero poco sobre esta parte más de conciencia, que nos da la sensación de que hay poca en la escuela. El objetivo del libro es abrir ese debate. Empezar a caminar en ese sentido. Muchos de los temas solo los apuntamos: el velo en la escuela, la lengua…

Los debates en la escuela son muy instrumentales, tenemos que recuperar una posición más militante del maestro Marta Comas — Educadora social y antropóloga

-M.C.: Lo que acaba pasando muchas veces es que se hacen debates muy instrumentales. Tenemos que recuperar una posición más militante del maestro. Pero no para que trabaje más horas; militante en el favor del derecho a la educación, como un compromiso deontológico. Un ejemplo es el colectivo Docents 080. Sin casa no hay educación. Demos un paso más: sin compromiso antirracista no puede haber educación. Igual que ha habido muchas docentes feministas que han entendido que la escuela no puede transmitir patriarcado…

-No debería hacerlo, pero el problema no está resuelto…

-A.E.: Pero la Administración se ha puesto las pilas con la cuestión de género. Es un vector en el currículum. En cambio, persiste el negacionismo racista. El discurso desde la Administración es de ‘no, las escuelas no son racistas’. Y nosotros decimos, no, las escuelas forman parte de la sociedad y, por tanto, también son racistas.

"Hay un dato de PISA muy preocupante: saca las mismas malas notas el alumnado nacido fuera que el nacido aquí de padres extranjeros" Marta Comas — Educadora social y antropóloga

-¿Falta conciencia?

-M.C.: Durante la preparación del libro hicimos unos grupos de discusión y fue increíble porque se generó un ambiente de mucha sinceridad. Había jóvenes, familias, maestros… Todo eran ejemplos de éxito. Jóvenes que han estudiado. Pero, pese a eso, explicaban cosas como que a ellos el paso por la escuela en vez de sumar les había restado; les restó sentir que su bagaje cultural no tenía valor. Al final, había directoras muy comprometidas a las que casi se les saltaban las lágrimas. Se quedaron muy sorprendidas porque era un discurso que no habían escuchado nunca así, de cara. Otra cosa importante es que necesitamos un cuerpo docente más racializado. Seguramente ha sido fácil que la escuela abrazara el feminismo porque las maestras son mujeres, si tuviéramos más maestras racializadas la situación cambiaría.

"Los maestros debemos tener más conocimiento en general de las lenguas que se hablan en el aula; hacer aflorar las lenguas que se hablan" Alfons Espinosa — Maestro

-La mirada ha de cambiar, está claro. Pero también hay cuestiones materiales evidentes que se han de abordar. En mayo, la consellera dijo en el Parlament que el año pasado llegaron 75.000 alumnos durante el curso. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se sigue el ritmo de curso si van entrando y saliendo niños cada mes…?

-A. E.: En las puertas abiertas de Drassanes [escuela de Ciutat Vella que el maestro ha dirigido los últimos ocho años] siempre sale la preocupación del nivel. Y siempre explicamos que nuestro alumnado con familias estructuradas, de clase media, media-alta, que no tienen ese decalaje entre casa y escuela, tienen resultados muy por encima de la media de Catalunya. Estas familias, en nuestra escuela, se aprovechan de esa diversidad. La diversidad suma.

-En su libro vienen a decir que la inmersión lingüística es un modelo caduco.

-M.C.: Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística. El contexto ha cambiado absolutamente. Antes un maestro con alumnos que venían de Almería o Galicia podía seguir hablando catalán porque entendía perfectamente a esos niños. No se rompía la comunicación. A ti te llega un niño que habla urdú o chino y no tiene nada qué ver.

"Los EAP dicen que estas criaturas se están quedando sin lenguaje y sin lenguaje no puedes tener un pensamiento complejo" Marta Comas — Educadora social y antropóloga

-¿Qué proponen?

-A.E.: Los maestros debemos tener más conocimiento en general de las lenguas que se hablan en el aula. Hacer aflorar las lenguas que se hablan.

-M.C: No tenemos que ser tan talibanes con el tema de la lengua. Si tienes en la clase a dos niños que hablan urdú y les pides un texto libre, lo tienen que poder hacer en urdú y después traducirlo. Porque les saldrá un texto mucho más rico. Si a ti te hacen hacer un texto en una lengua en la que eres muy pobre escribiendo, siempre harás textos muy pobres. No puede ser que madres filipinas hablen un castellano muy pobre a sus hijos pensando que les hacen un favor hablándoles en castellano y no en tagalo. Lo que dicen los EAP es que estas criaturas se están quedando sin lenguaje y sin lenguaje no puedes tener un pensamiento complejo.

"A veces creemos que un alumno no sabe algo y no es que no lo sepa, es que no lo sabe expresar en catalán" Alfons Espinosa — Ocho años director de la escuela Drassanes

-A.E.: La lengua es una herramienta que sirve para aprender. A un niño de quinto le tenemos que dar la oportunidad de que explique su aprendizaje en muchos lenguajes: el corporal, el artístico. Tiene que poder expresarse. El ejemplo claro son los niños que tienen algún problema de lectura y escritura. Les puedes hacer un control oral. Hay un aprendizaje independientemente de que sea una persona que tenga problemas para leer o escribir. A veces creemos que un alumno no sabe algo y no es que no lo sepa, es que no lo sabe explicar en catalán. Las lenguas no se estorban entre ellas, se ayudan. Si usas el urdú en clase no haces daño al catalán, al contrario, lo ayudas.

-El urdú, no, pero el castellano…

-A.E.: Porque entre el castellano y el catalán hay un conflicto de uso, entre el urdú y el catalán, no. La escuela tiene que velar por que todos los niños hablen catalán y con buen nivel, pero las lenguas no se molestan. Las lenguas pueden convivir y es enriquecedor.

"Igual que hemos sido proactivos contra el machismo tenemos que serlo contra estas desigualdades que vienen por origen cultural" Marta Comas — Educadora social y antropóloga

-¿Consejos concretos para luchar contra esa desigualdad?

-AE: Poner rampas en lugar de escaleras. La forma más inclusiva de educación es la que evita que haya barreras en el aprendizaje. No ayudar a quien no puede subir las escaleras, sino hacer rampas.

-M.C.: No hacer nada no es no hacer nada. Si no eres proactivo estás perpetuando la cadena de la desigualdad social. Tienes que ser proactivo. Igual que hemos sido proactivos contra el machismo tenemos que serlo contra estas desigualdades que vienen por origen cultural.